السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أهمية تلقي الأطفال للقاحات خلال فصل الشتاء

اللقاح
اللقاح

في فصل الشتاء، تكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض التنفس مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، وتعتبر اللقاحات من وسائل الوقاية الفعّالة لحماية الأطفال من هذه الأمراض، وتُعد هذه اللقاحات خطوة حاسمة في تعزيز المناعة لديهم وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الشائعة. 

وخلال السطور التالية نستعرض أهمية اللقاحات التي يتناولها الأطفال خلال فصل الشتاء وكيفية دورها الحيوي في صون صحتهم وتعزيز مستوى المناعة في هذه الفترة الحرجة.

أهمية تلقي الأطفال للقاحات في فصل الشتاء 

لقاحات الأطفال في فصل الشتاء تلعب دوراً حيوياً في حمايتهم من الأمراض التنفسية، وهناك أهمية كبيرة تتجلى في عدة نقاط:

حماية من الأمراض الشائعة: توفير لقاحات مثل لقاح الأنفلونزا يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد، مما يقلل من الأعباء على النظام الصحي ويحمي الأطفال.

تعزيز المناعة: اللقاحات تساعد على تحفيز جهاز المناعة لدي الأطفال، مما يعزز قدرتهم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض.

تقليل الإصابات الحادة: يمكن للقاحات تقليل شدة الأعراض في حالة الإصابة، مما يجعل الأطفال يمرون بالأمراض بشكل أقل حدة ويتعافون بسرعة أكبر.

الحد من انتقال العدوى: بتقديم لقاحات، يمكن تقليل انتقال العدوى بين الأطفال والمجتمع، مما يسهم في الحفاظ على صحة الجميع.

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متى يحصل الطفل على اللقاح؟ 

أوصى الأطباء أن الأطفال يستطيعون أخذ لقاح الأنفلونزا من عمر يبلغ 6 أشهر فيما فوق، ويحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر إلى 8 سنوات إلى جرعتين من اللقاح.

أنواع اللقاحات التي يتلقها الأطفال 

 لقاح الأنفلونزا.

لقاح الجديري الفيروسي.

لقاح بكتيريا الحمى الشوكية.

لقاح المكورات الرئوية.

 وفيروس (A) لقاح.

موعد الحصول على لقاح الإنفلونزا 

الحصول على لقاح الأنفلونزا يكون في أوائل فصل الخريف قبل بدء موسم الأنفلونزا، بالنسبة لموسم الأنفلونزا 2023-2024.

فصل الشتاء التنفس الانفلونزا نزلات البرد الأطفال أهمية اللقاحات

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