السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 13 يناير 2024

ابراج
ابراج

يقدم الدستور في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت الموافق 13 يناير لعام 2024 حسب موقع Hindustan times على النحو التالي.

الحمل (21 مارس – 20 أبريل)
التسرع يضيع الوقت، تذكر ذلك في مقدمة الدراسة ولا تنغمس في الطرق المختصرة. 
من المرجح أن يبقيك التفاؤل العام في مزاج جيد طوال اليوم. 
على الرغم من أنك قد لا تحقق الكثير على جبهة العمل، إلا أن كل ما تفعله سيكون مهمًا. 
اجتماعيًا، ستكون قادرًا على إجراء اتصالات جديدة ولن تدخر جهدًا لاكتساب الشعبية. 
الصحة ستبقى جيدة.

الثور (21 أبريل – 20 مايو)
إن الحياة النشطة واتباع نظام غذائي صحي سيعملان مثل السحر في الحفاظ على لياقتك. 
سيكون المرضى قادرين على التعافي في وقت أقرب مما كان متوقعا. 
يأتي المال من مصدر غير متوقع ليجعلك أقوى ماليًا. 
قد يلزم توظيف بعض الأفكار الجديدة على الصعيد المهني للوصول إلى هدفك. 
تهدد عوامل التشتيت بجعلك متخلفًا على الصعيد الأكاديمي، لذا استمر في التركيز.


الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)
تجنب الإهمال على الصعيد الصحي. 
خذ زمام المبادرة، إذا كنت تريد أن ترى الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
الشهرة والشعبية ملكك للسؤال على الجبهة الاجتماعية. 
قد يخون الشخص الذي تثق به في العمل ثقتك.
وخي الحذر وحاول البقاء في حالة تأهب. 
قد يحتاج الأطفال إلى وقتك واهتمامك.


السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)
من المرجح أن يتم تلبية احتياجاتك في المكتب، ولكن سيتعين عليك البقاء فيه. 
من المتوقع بالنسبة للبعض تحقيق أرباح جيدة في مشروع جديد. 
إن الحفاظ على الأنشطة الخارجية المنتظمة سيكون مفيدًا بأكثر من طريقة. 
من المرجح أن يؤدي السفر إلى تحسين الاتصالات التجارية.

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توقعات برج الميزان 2024.. ماذا يقول برجك في العمل والحب والزواج؟


الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)
من المرجح أن تتحقق فرصة على الصعيد المهني، لذا لا تفوتها. 
تظل الجبهة النقدية قوية حيث تتخذ خطوات إيجابية للحفاظ على المال. 
حافظ على صحة جيدة من خلال الالتزام بروتين التمرين وتجنب الوجبات السريعة. 
من المحتمل أن تستكشف آفاقًا جديدة بحماس وشعور بالمغامرة.


العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)
لا تشعر بالإحباط إذا لم يتم الاعتراف بمساهمتك في العمل من قبل كبار السن. 
انتظر الفرصة المناسبة لتسليط الضوء على جهودك حتى ذلك الحين. 
قد يضطر الوسطاء وأولئك الذين يعملون على أساس العمولة إلى التنازل قليلًا. 
ينبغي تجنب المعاملات النقدية في النصف الثاني من اليوم. ستصبح السيطرة على النظام الغذائي مهمة للحفاظ على الصحة.


الميزان (24 سبتمبر – 23 أكتوبر)
إن ممارسة لعبة الانتظار سوف يفيدك على الصعيد المهني. قد تتعرض سمعتك لضربة على الصعيد الاجتماعي، لذا كن حذرًا في كلامك وأفعالك. 
كن لبقًا في التعامل مع الأشخاص على الصعيد الأكاديمي. من المحتمل أن تنقذ الموقف من الخروج عن السيطرة على الجبهة الداخلية.
سوف يتم تعزيز ثروتك.


العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)
من مصلحتك أن توازن بين حياتك الشخصية وحياتك المهنية. 
يجب حل المشكلات المعلقة في العمل، قبل أن تصبح غير قابلة للإدارة. 
هذا ليس أفضل يوم للصفقات المالية أو المعاملات النقدية. قد تمنعك الانحرافات من إنجاز مشروعك المفضل. 
قد يكون للصحة صعودا وهبوطا.

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توقعات الأبراج فى 2024.. تعرف على حظ مواليد برج الدلو خلال العام الجديد


القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)
قد يتم استغلال طيبتك، لذا لا تثق في احد كثيرًا. 
قد تأتي فرص أفضل في طريقك على الصعيد الأكاديمي. 
إن التخلي عن المنتجات الصحية والتحول إلى نظام غذائي عادي ومتوازن سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح. 
أولئك الذين يفكرون في شراء منزل أو سيارة سيكونون قادرين على القيام بذلك قريبًا.

الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)
عليك أن تنظر إلى ما هو أبعد من مصلحتك الذاتية وأن تصبح أكثر عطاءً. 
تخلص من عدم رغبتك في الانغماس في القليل من الرفاهية، لأنك تمتلك المال. 
من المرجح أن يؤدي تطوير فهم جيد مع الزملاء في العمل إلى تسهيل الأمور. 
ربما يكون زوجك أو أحد أفراد أسرتك قد أعد لك مفاجأة اليوم.

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توقعات الأبراج.. تعرف على حظ مواليد برج الحوت خلال عام 2024


الدلو (22 يناير – 19 فبراير)
استغل المزيد من الفرص، فهذه الفرص قد لا تتكرر مرة أخرى. 
كن مستعدًا لتلقي المعاملة الصامتة من رئيسك في العمل بسبب شيء قمت به. 
ستتمكن من العثور على مصدر جيد للكسب. 
قد يؤدي اختلاف الآراء بين أفراد الأسرة إلى خلق التوتر في المنزل.


الحوت (20 فبراير – 20 مارس)
قد يؤدي الخمول التام إلى الإصابة بالأمراض، لذا اتبع روتينًا يوميًا للياقة البدنية والتزم به. 
من المتوقع تحقيق مكاسب مالية في مشروع تجاري. 
يمكن للمتورطين في قضية قانونية أن يتوقعوا بعض التطورات الإيجابية.
لا يمكن استبعاد القيام برحلة خارج المدينة للقاء شخص ما.

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