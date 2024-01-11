خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل المكرونة المبكبكة في المنزل بطريقة سهلة

المكرونة المبكبكة واحدة من وجبات الغداء والوصفات الليبية المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث الكثير عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل المكرونة المبكبكة في المنزل.

طريقة عمل المكرونة المبكبكة في المنزل

ويقدم “الدستور” كيفية عمل المكرونة المبكبكة في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل.

المقادير:

المكرونة: 1 كيس 500 جرام كيلو مكرونة نوع قلم أو نوع قواقع.

اللحم: 1 كيلو من اللحم الموزة مقطع مكعبات صغيرة جدًا.

البطاطس: 2 ثمرة بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات حسب الرغبة.

البصل: 1 ثمرة بصل احمر كبيرة مقطعة شرائح.

الفلفل الاخضر: 1 ثمرة فلفل اخضر حار مقطع حلقات صغيرة.

الماء: 6 أكواب ماء.

عصير الطماطم : 1 كوب ونصف عصير طماطم طازج مضروب ومصفى جيدا.

صلصة الطماطم: 2 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.

الزيت: 2 معلقة كبيرة زيت ذرة.

البقدونس: 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

البهارات السبعة: نصف معلقة كبيرة من البهارات السبعة.

ملح: ربع ملعقة صغير .

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة تحضير المكرونة المبكبكة في المنزل

الخطوة الأولى:

على نار متوسطة، قومي بتسخين الزيت ثم قومي بإضافة اللحم والملح والفلفل الأسود، وقومي بالتقليب الجيد لمدة 5 دقائق.

الخطوة الثانية:

قومي بإضافة البصل، ثم قومي بتقليبه مع اللحم حتى يذبل.

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة عصير الطماطم مع البهارات ورشة سكر والصلصة، وقومي بالتقليب جيدًا.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة الماء، واتركيه حتى ينضج اللحم.

الخطوة الخامسة:

قومي بإضافة البطاطس مع المكرونة والملح والفلفل الأسود، وقومي بالتقليب جيدًا.

الخطوة السادسة:

قومي بتغطية القدر، ثم اتركيه على نار هادئة حتى تنضج المكرونة والبطاطس.

الخطوة السابعة:

قومي بوضع المكرونة المبكبكة في طبق التقديم، وزينيها بأوراق البقدونس.