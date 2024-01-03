الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطوة بخطوة تعرفي على طريقة عمل الكريب الحادق بحشوة الفراخ الاستربس

الكريب الحادق
الكريب الحادق

طريقة عمل الكريب الحادق واحدة من وجبات الغداء المحببة إلى الأسرة، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل الكريب الحادق في المنزل.

وفي تلك السطور يقدم «الدستور» كيفية عمل الكريب الحادق في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل.

طريقة تحضير الكريب الحادق بحشوة الدجاج الاستربس في المنزل

 

المقادير:
الدقيق: ١ كوب دقيق أبيض فاخر.
النشا: ١ ملعقة كبيرة نشا.
البيض: عدد ١ حبة بيض احمر.
الخل: ١ ملعقة كبيرة خل.
الزيت: ١ ملعقة كبيرة  زيت نباتي.
الملح: رشة ملح.
الفلفل الاسود: رشة فلفل اسود.
اللبن: ١ كوب لبن كامل الدسم.

حشوات الكريب:
الجبن: ٢ كوب من الجبن المبشورة المختلفة.

الفراخ: فراخ استربس مقلية ومصفية جيدا ومقطعة شرائح طولية.

الزيتون: كوب من الزيتون الاخضر المخلل.

الفلفل: كوب من الفلفل الالوان المقطع شرائح.  

 

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طريقة تحضير الكريب الحادق في المنزل

الخطوة الأولى:
فى بولة كبيرة قومي بوضع الدقيق والملح والفلفل والنشا ثم قلبي المكونات جيدا.

الخطوة الثانية:
قومي بوضع  الزيت أو الزبدة والخل والبيض وقومي بتقلبيهم جيدا.

الخطوة الثالثة:
قومي بوضع اللبن على الخليط السابق ثم قلبي جيدا حتى تحصلي علي خليط ناعم جدا واتركيه مغطى 5 دقائق.

الخطوة الرابعة:
قومي بعدها بوضع قطرتين من الزيت فى طاسة ساخنة جدا علي نار متوسطة.

الخطوة الخامسة:
قومي بوضع مغرفة واحدة من العجين وابدأى فى تدوير الطاسة به واتركيها قليلا حتى يختفي لون العجين.

الخطوة السادسة: 
قومي بتقليبه اقل من دقيقة ثم قومي برفعه علي طبق واكمال باقي الكمية بنفس الطريقة.

الخطوة السابعة:
قومي بتغطية طبقات الكريب بكيس نايلون حتى يصبح طري.

الخطوة الثامنة:
قومي بأخذ طبقة واحدة وضعيها في طاسة ساخنة على نار متوسطة ثم اثنى العجينة واضيفي الحشو الاستربس في المنتصف وطبقي الكريب علي شكل مثلث ثم قومي بوضعه فى الطاسة ثم اقلبيه سريعا حتى يأخذ لون.

 

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