يمكنك إعداد الحواوشي في المنزل بأكثر من طريقة، فهو له مذاق خاص ويعتبر من الوجبات السريعة السهلة.

مكونات عمل الحواوشى فى المنزل

500 جرام لحم مفروم

1 بصل بني مفروم فرمًا ناعمًا

1 حبة فليفلة خضراء منزوعة البذور مفرومة ناعمًا

1 حبة طماطم كبيرة ناضجة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مهروس

1/4 كوب من البقدونس ذو الأوراق المسطحة المفروم ناعمًا

1/4 كوب كزبرة مفرومة ناعمًا

2 ملعقة صغيرة خلطة بهارات مغربية

1/4 ملعقة صغيرة فلفل

خبز

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

زبادي على الطريقة اليونانية للتقديم

شرائح ليمون للتقديم

طريقة عمل الحواوشى فى المنزل

الخطوة 1

سخني الفرن إلى درجة حرارة 240 درجة مئوية، ثم ضعي اللحم والبصل والفلفل والطماطم والبقدونس والكزبرة و‎خلطة بهارات مغربية في وعاء كبير، وادمجهم بشكل جيد مع الملح.

الخطوة 2

يُقسم خليط اللحم إلى اثني عشر جزءًا متساويًا، ضعي خليط اللحم في كل نصف جيب من الخبز واضغطي بلطف حتى يصبح مسطحًا، دهن الخبز بخفة مع زيت الزيتون، لف كل خبز بشكل فضفاض في ورق الخبز.

الخطوة 3

ضعيها في صينية الخبز، ضعيها في الفرن لمدة 15 دقيقة، اقلبيها و اخبزيها لمدة 15 دقيقة أخرى أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ويتم تسخينها، تقدم مع الزبادي وشرائح الليمون.



ما هو أصل الحواوشي؟

الحواوشي هو جزار مصري اسمه أحمد الحواوش أطلق اسمه على هذه الساندويتش في عام 1971، ومن كشك الطعام الخاص به في سوق التوفيق بالقاهرة، بدأ في بيع شطائره ولاقى النجاح على الفور، ولدت شطيرة الحواوشي وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ وفاة أحمد الحواوش، أصبح الساندوتش من اختصاص منطقة الشرقية في دلتا النيل، قام أحمد الحواوش أيضًا بتسويق مزيجه الخاص من بهارات وتوابل اللحوم في محل الجزارة الخاص به حتى يتمكن الناس من إعداد الحواوشي في المنزل.

ما هي أنواع الحواوشي؟

وفي الإسكندرية يسمى الحواوشي بلدي وقد تختلف البهارات التي تضيف نكهة اللحم، وقد انتشر الحواوشي في جميع دول الشرق الأوسط وكذلك إلى شمال أفريقيا، وفي بلاد الشام يتم تحضيره بخبز الصاج (ويسمى أيضًا خبز المرقوق ) ويحتوي على الفلفل الحار بكميات كبيرة، وفي الجزائر اسمه محاجب ويؤكل مع السلطة أو اللبن أو الحساء.

وفي لبنان يوجد شطيرة أخرى قريبة من الحواوشي تسمى العرايس، ومع ذلك فهو مصنوع من لحم الضأن المفروم وليس لحم البقر، يتم طهيها على طبق ساخن أو شواية وليس في الفرن.