لعشاق الاختلاف.. تعرف على وصفات مختلفة لعمل حواوشي لذيذ في المنزل

يحتل الحواوشي مكانة خاصة في قلوب العديد من المصريين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الخارج الذين يتوقون إلى نكهاته، سواء كانت مخبوزة في الفرن أو مشوية فإنها تثير براعم التذوق بمجموعة متنوعة من النكهات في كل قضمة.

يعزز الملمس الرقيق للخبز البلدي مذاق اللحم، فمع الطحينة والمخللات يمكن الآن تذوق الحواوشي في مختلف المناطق في مصر.



سجق حواشي

سجق حواشي هو لمسة مبهجة على شطيرة الحواوشي التقليدية، حيث تضم النكهات الغنية للسجق، وهو سجق شرق أوسطي حار ولذيذ، لعمله ينبغي خلط اللحم المفروم ناعمًا أو لحم الضأن مع السجق، ثم يمكنك إضافة الثوم والبصل والفلفل والبقدونس ومزيج من التوابل مثل الكمون والبابريكا ومسحوق الفلفل الحار، وحتى يرش عليها القليل من الجبن، يُحشى المزيج في خبز بيتا أو خبز بلدي.

حواوشي مصري

ابدأ بمزج اللحم المفروم ناعمًا أو لحم الضأن مع مكعبات البصل والثوم والبقدونس ومزيج من التوابل مثل الكمون والكزبرة والفلفل الأسود، هذه المكونات الأساسية للحواوشي المصري ولكن يمكنك إضافة مكعبات الفلفل حسب ما تفضله، يُوزّع المزيج على الخبز البلدي أو الخبز العربي ويُخبز حتى يصبح الخبز مقرمشًا وينضج اللحم تمامًا.

حواوشي لبناني

الحواوشي اللبناني المعروف أيضًا باسم العرايس هو نوع شائع يقدم مزيجًا رائعًا من النكهات، يتم تعزيز خليط اللحوم بمكونات مثل البصل المفروم ناعماً والبقدونس وقليل من عصير الليمون، يمكن حشو خليط اللحم بالعجين ويقدم مع الطحينة.

حواوشي اسكندراني

يتميز بمزيج لذيذ من اللحم المفروم والبصل والثوم والبقدونس والفلفل ومجموعة متنوعة من التوابل العطرية الشبيهة بالحواوشي المصري، ما يجعل الأمر مختلفًا هو أن الحواوشي الإسكندري يتم تحضيرها من خلال عمل عجينة للخبز أولاً ثم حشو اللحم بداخلها بينما تصبح العجينة طرية، ثم بعد أن تملأ العجين بحشوة اللحم، توضع الفرن وتخبز كل المكونات.

حواوشي جبنة ذائبة

حضري خليط الحواوشي التقليدي وأضيفي كمية وفيرة من الجبن الذائب المفضل لديك مثل جبن الموزاريلا أو الشيدر، يُحشى مزيج اللحم مع اختيارك من اللحم (لحم بقري مفروم، سجق أو بسطرمة) في الخبز ثم يُضاف إليه أي جبن تريده ثم يُخبز حتى يصبح الجبن لزجًا وذهبيًا.