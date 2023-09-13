مقرمشة وبحشوات مختلفة.. طريقة عمل بلح الشام وكيفية تخزينه

غالبًا ما يتم الاستمتاع بهذه الحلوى المقلية الشهيرة على الإفطار خلال شهر رمضان، لكن أيضا بلح الشام يمكن تناوله طوال العام.

تستحق معجنات بلح الشام المقرمشة والطرية الجهد المبذول، وستكون واحدة من ألذ الحلويات على طاولة الحلوى.

المكونات

ماء

سمنة

دقيق

ملح

بيضة

خلاصة الفانيلا

1 ملعقة صغيرة

مسحوق الخبز

1 ملعقة صغيرة

فستق

الطريقة

في وعاء ضعي الماء والزبدة والملح واخلطي، أضيفي الدقيق وحركي حتى يتحول إلى عجينة لامعة وناعمة.

نترك العجينة لتبرد قليلاً، ثم نضيف البيض والفانيليا ونخلط.

ضعي العجينة في كيس التزيين ذو فوهة على شكل نجمة، ثم ضعيها في الزيت الدافئ على شكل فطائر طويلة.

تقلى الفطائر بعمق، بمجرد الانتهاء من ذلك قم بتغطية المعجنات بالشراب.

قطعي معجنات بلح الشام من المنتصف ثم أضيفي القشطة كحشوة مع كيس التزيين ذو الفوهة النجمية.

يمكن تزيين المعجنات بالفستق المطحون.

نصائح

عند تحضير معجنات بلح الشام من المهم جدًا ترك العجينة لتبرد قبل إضافة البيض، إذا تمت إضافتها إلى عجينة ساخنة، فسوف تبدأ في التخثر، وسوف ينتهي بك الأمر بشيء يشبه البيض المخفوق.

ماذا يمكن أن تقدم مع بلح الشام؟

على الرغم من أن البعض يقدم بلح الشام مغطى ببساطة بشراب السكر ويرش عليه الفستق المفروم، إلا أن حشوه بالكريمة الطازجة يأخذه إلى آفاق جديدة.

يمكنك تقديم هذه الحلوى مع صلصات غمس مختلفة مصنوعة من الشوكولاتة والكراميل والفواكه أو إضافات أخرى مثل المكسرات المختلفة والفواكه الطازجة أو المجففة والتوت.

كيفية تخزين بلح الشام؟

لأن بلح الشام يميل إلى أن يصبح طريًا بمرور الوقت، فمن الأفضل الاستمتاع به في يوم صنعه، عند ملئها بالكريمة، يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين.

قم بتغطيتها بورق الألمنيوم المثقوب أو ضعها تحت منخل يسمح بدخول الهواء، وبهذه الطريقة يتم حماية الجزء الخارجي المقرمش من الليونة.