الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل حلوى بلح الشام اللذيذة والممتعة.. كيف تصنعها بسهولة في المنزل؟

بلح الشام
بلح الشام

بلح الشام من الحلويات التي يتم الاعتماد عليها في كافة الأوقات ولا ترتبط بموسم بعينه، ويمكن صنعها بسهولة والاستمتاع بها.

طريقة عمل بلح الشام بخطوات سهلة ومكونات متوفرة بمنزلك

طريقة عمل حلوى بلح الشام اللذيذة والممتعة


لصنع الشراب

1 كوب سكر أبيض

1 كوب ماء

عصر من عصير الليمون.

طريقة عمل حلوى بلح الشام اللذيذة والممتعة

للفطائر:

3/4 كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة سكر ناعم

1 كوب دقيق عادي

1 ملعقة كبيرة دقيق ذرة

3 بيضات كبيرة

زيت للقلي

فستق مطحون (للتزيين)


طريقة عمل بلح الشام 


اصنع الشراب البسيط عن طريق إضافة السكر والماء إلى قدر واتركه حتى الغليان د، مع التأكد من عدم التقليب، بمجرد الغليان خففي الحرارة وأضيفي القليل من عصير الليمون واتركيه على نار هادئة حتى يتماسك. يرفع عن النار ويترك ليبرد تماما.

للفطائر يُغلى الماء والزيت والسكر في قدر، خففي الحرارة أضيفي الدقيق ودقيق الذرة د وقليل من الملح واستخدمي ملعقة من السيليكون لخلطهم حتى يجتمعوا معًا ويشكلوا عجينة مرنة ولكنها تسحب بشكل نظيف من جوانب المقلاة.

انقلي العجينة إلى وعاء الخلاط، غطيها بمنشفة واتركيها لتبرد.

استخدم ملحق المضرب أو ملعقة خشبية (إذا كان باليد) واخلط عن طريق إضافة بيضة واحدة في كل مرة حتى تمتزج جيدًا وتتشكل عجينة أكثر لزوجة.

تُسكب العجينة في كيس مزود بفوهة نجمة صغيرة وقم بوضع زيت الطبخ، واجعل المقلاة جاهزة على درجة حرارة منخفضة.

اعصري وقطعي حوالي 2 بوصة من العجينة في الزيت، تأكد من أن الزيت ليس ساخنًا في هذه المرحلة وأن الفطائر لا تتلامس لأنها ستتوسع.

زيادة الحرارة وتقليبها من حين لآخر حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا متوسط، كلما تركتهم لفترة أطول د كلما أصبحوا أكثر قرمشة.

بمجرد أن تصبح جاهزة اصطادها بملعقة مثقوبة وصفيها على المقلاة لمدة ثانية ثم ضعيها في شراب السكر المبرد وغطيها جيدًا، ثم انتقل إلى طبق التقديم.

اجعلها كما هي أو رش القليل من الفستق المطحون على الوجه وقدمها على الفور.

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