الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خطوة بخطوة تعرفي على طريقة عمل السبانخ في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

السبانخ
السبانخ

السبانخ واحدة من وجبات الغداء المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث الكثير عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل السبانخ في المنزل.

خطوة بخطوة تعرفي على طريقة عمل السبانخ في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة 

ويقدم «الدستور» كيفية عمل السبانخ في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل.

طريقة عمل السبانخ في المنزل

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مقادير عمل السبانخ
 

السبانخ: ١ كيلو سبانخ مقطعة .
السمن: ٢ ملعقة كبيرة من السمن .
البصل: ٢ ثمرة بصل احمر مفروم ناعم.
الكزبرة الخضراء: ١ حزمة كزبرة خضراء مفرومة ناعم.
الصلصة: ٣ ملاعق كبيرة صلصة طماطم.
عصير الطماطم: ١ لتر من عصير الطماطم.
الشوربة: ٢ كوب من الشوربة.
الثوم: ٧ فصوص ثوم مفرومين.
الملح: نصف ملعقة صغيرة من الملح.
الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
السكر: ربع ملعقة. صغيرة من السكر.

 

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طريقة عمل سبانخ في المنزل

الخطوة الأولى:
في حلة علي النار قومي بوضع ملعقة سمن كبيرة .

الخطوة الثانية:
بعد ذوبان السمن قومي بوضع البصل المفروم .

الخطوة الثالثة:
قومي بوضع الفلفل الاسود ، والملح ثم قومي بالتقليب قليلاً .
الخطوة الرابعة:
الآن قومي بإضافة الثوم المفروم مع التقليب ، ثم قومي بوضع الكزبرة الخضراء المفرومة مع الاستمرار في التقليب .

الخطوة الخامسة:
بعد ذلك قومي بوضع صلصة الطماطم ، و ربع ملعقة من السكر مع التقليب المستمر .

الخطوة السادسة:
قومي بوضع عصير الطماطم ، و الشوربة ثم قومي بتقلبيهم جيداً .

الخطوة السابعة:
الآن قومي بوضع السبانخ المقطعة مع التقليب الجيد مع باقي المكونات .

الخطوة الثامنة:
قومي بتركها علي النار مع تغطية الحلة حتي تنضج ثم قدميها ساخنة مع ارز ابيض وسلطة خضراء وسلطة حمص.

وايضا يمكن تقديم السبانخ مع اللحمة التي يمكن بعد سلقها تحميرها في السمن البلدي أو يمكن وضع قطع من اللحمة داخل السبانخ أثناء طهيها حتى يتشربوا من طعم بعضهما البعض ويتم تقديمها مع الارز الابيض بالزبدة أو الأرز بالشعرية. 

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