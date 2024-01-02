الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومى بأسرع وأسهل طريقة.. "الرابط والشروط من هنا"

يتاح الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي بأسرع وأسهل طريقة لأيًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن طريق خدمة أطلقها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي دون الحاجة إلى إدخال أى بيانات أخرى أو مستندات حكومية أو موافقات وتعقدات إدارية.



رابط الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومي



أولى خطوات الاستعلام عن نقل المنتدبين إلكترونيًا تتطلب تسجيل الدخول على الموقع المخصص من قبل جهاز التنظيم والإدارة تحت مسمى "نظام تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك عبر الرابط الآتى: https://seconded.caoa.gov.eg/، قم بعد ذلك بقراءة النموذج المتاح على الموقع قبل البدء فى إدخال البيانات مع التأكيد على ارفاق كافة المستندات المطلوبة والضغط على زر التسجيل، ثم أدخل بعد ذلك البيانات الأساسية والتى تشمل الاسم رباعى بالعربى، الرقم القومى، الحالة الاجتماعية، النوع، محافظة الإقامة، والمحافظة طبقًا للرقم القومى.

خطوات الاستعلام عن نقل المنتدبين إلكترونيًا



يتعين على طالب الخدمة فى حالة الرغبة في استكمال طلب الاستعلام عن نقل المنتدبين إلكترونيًا، إدخال بيانات الاتصال وهى: مركز/ حى أو قسم، العنوان بالتفصيل، الهاتف المحمول، الهاتف المحمول 2، تليفون العمل، البريد الإلكترونى، بالإضافة إلى بيانات المؤهل كالمستوى التعليمى، المؤهل، التخصص، التقدير.

وبعد ذلك يقوم طالب الخدمة بتوضيح بيانات الحالة الصحية، وفى حالة إذا ما كان من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعين عليه اختيار نوع الإعاقة.

فى الخطوة اللاحقة لطلب الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومى، يقوم المستعلم بملئ البيانات الوظيفية بجهة العمل الأصلية من حيث جهة العمل، تاريخ التعيين، المجموعة الوظيفية، المجموعة النوعية، المستوى الوظيفى/ الدرجة المالية، وتاريخ الحصول على المستوى، يلى ذلك ملئ البيانات الوظيفية بالجهة المنتدب إليها وتشمل: جهة العمل، تاريخ بداية الندب، المجموعة الوظيفية والمجموعة النوعية.



المستندات المطلوبة وشروط الاستعلام عن نقل المنتدبين

ويتطلب إتمام الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومى، توضيح بيانات الندب بعد صدور قانون الخدمة المدنية والمعمول به من 2 /11 /2016، من حيث تاريخ أول قرار للندب بعد صدور قانون الخدمة المدنية، رقم القرار، وتحديد إذا ما كان الموظف لا يزال على رأس العمل بالجهة المنتدب إليها أم لا، وأيضًا البيانات الخاصة بتجديد قرار الندب بالجهة المنتدب إليها حاليًا موضحًا رقم القرار وتاريخه ثم الضغط على "حفظ" بعد إتمام كل خطوة، وأخيرًا يقوم المستعلم بإرفاق المستندات المطلوبة وهى: الرقم القومى وجه أول، الرقم القومى وجه ثانى، بيان حالة وظيفية معتمد من أيًا من الجهتين يتضمن أرقام قرارات الندب وتجديده.