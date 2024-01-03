خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بالنشا في المنزل

القرنبيط المقلي المقرمش واحد من وجبات الطعام التي تعتمد النساء عليها في وجبة الغداء إلى أسرتها، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بالنشا في المنزل.

طريقة القرنبيط المقلي المقرمش

وفي تلك السطور يقدم «الدستور» كيفية عمل القرنبيط المقلي المقرمش بالنشا في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل وأيضا تساعد على تدفئة الجسم في ظل تلك الأجواء الباردة لأنها تمده بالحرارة العالية.

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بالنشا في المنزل

المقادير:

القرنبيط: ١ ثمرة قرنبيط متوسطة.

اللبن: 2 كوب لبن كامل الدسم.

الماء: ١ لتر ماء مغلي.

الفلفل الاخضر: ١ ثمرة فلفل حار.

الكمون: ٢ ملعقة صغيرة كمون.

الملح: نصف ملعقة كبيرة من الملح.

البيض: عدد ‏3 حبات بيض احمر.

الدقيق: ٢ كوب من الدقيق الابيض المنخول.

الثوم: ١ ‏ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

النشا: ٢ ‏ملعقة كبيرة نشا.

الكركم: ١ ملعقة كركم.

الشبت: ٢ ملعقة كبيرة شبت مفروم.

الكزبرة الخضراء: ٢ ملعقة كبيرة كزبرة خضراء.

الخل: ١ ملعقة متوسطة خل.

البيكنج بودر: نص معلقة صغيرة بيكنج بودر.

الكزبرة الناشفة: ١ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

الفلفل الاسود: ١ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الشطة: رشة شطة حسب الرغبة.

ازاي اعمل القرنبيط المقلي المقرمش ؟

الخطوة الأولى:

لتبدئي طريقة عمل القرنبيط المقرمش بالنشا قومى بوضع الماء في وعاء على النار ثم قومي بإضافة إليها الفلفل الحار والملح حسب الحاجة وملعقة كمون وكوب لبن ثم اتركيها تغلي قبل وضع القرنبيط المغسول والمقطع.

الخطوة الثانية:

قومي بغلي القرنبيط لمدة 5 دقائق ثم اخرجيه إلى مياه مثلجة ثم اتركيه فيها لمدة دقيقتين ثم ضعيه في مصفاة واتركيه جانبا.

الخطوة الثالثة:

في طبق عميق قومي بخلط البيض واللبن والخل مع التوابل ثم قومي بإضافة الدقيق والنشا والبيكنج بودر واخلطيهم جيدًا.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة إلى الخلطة السابقة الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والثوم المفروم.

الخطوة الخامسة:

قومي بتغطية القرنبيط المسلوق بالخلطة جيدًا ثم قومي بوضعه في زيت تحمير غزير ساخن.

الخطوة السادسة:

قومي بتقديم القرنبيط المقرمش مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والعيش الساخن.