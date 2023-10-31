الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات بسيطة

عيش التورتيلا
عيش التورتيلا

على الرغم من بساطة قائمة المكونات وطريقة تحضير التورتيلا، إلا أن هناك بعض النصائح والحيل التي يقدمها الخبراء والتي ستضمن نجاح تلك الوصفة بشكل كبير.
 

مكونات عيش التورتيلا

أكواب دقيق متعدد الأغراض
1 1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 2/3 كوب ماء ساخن
1/4 كوب زيت نباتي

طريقة عمل عيش التورتيلا

- في وعاء كبير اخلطي الدقيق والملح معًا.
- أضيفي الماء والزيت النباتي و باستعمال يديك قومي بخلط العجينة حتى تصبح كرة متماسكة ويتم امتصاص كل السائل، إذا كانت العجينة لزجة جدًا، أضيفي المزيد من الدقيق بمقدار ملعقة كبيرة في كل مرة، حسب الحاجة (يجب أن تكون العجينة طرية ولكنها ليست لزجة)
-انقلي العجينة إلى سطح العمل و اعجنيها حوالي 10 مرات حتى تصبح ناعمة في كل مكان.
-تُقسم العجينة إلى 12 كرة متساوية ثم تُسطح كل كرة قليلًا على شكل قرص، نرش كل قطعة من العجين بالدقيق على الجهتين ثم نضعها جانبًا ونغطيها بمنشفة.
-سخني مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة إلى عالية.
-افردي قطعة واحدة من العجين على شكل دائرة مقاس 8 بوصة ثم انقليها إلى المقلاة الساخنة، اطهي التورتيلا لمدة دقيقة تقريبًا ثم اقلبيها مرة واحدة واستمري في طهيها لمدة 30 ثانية إضافية أو حتى تظهر بقع بنية ذهبية على كلا الجانبين. 

-انقل التورتيلا من المقلاة إلى منشفة وقم بتغطيتها أثناء طرح التورتيلا المتبقية وطهيها.

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الحقائق الغذائية

السعرات الحرارية: 191 سعرة حرارية  كربوهيدرات: 32 جرام  بروتين: 4 جرام  دهون: 5 جرام  دهون مشبعة: 4 جرام  صوديوم: 293 ملجم بوتاسيوم: 45 ملجم ألياف: 1 جرام سكر: 1 جرام  كالسيوم: 7 ملجم الحديد.

ملاحظة

خلط العجينة: يجب أن تستخدمي ماء ساخنا جدا ساخنا بقدر ما تستطيع يديك تحمله، لا ينبغي أن يكون الماء مغليًا، ولكن يجب أن يكون ساخنا جدا حتى تتماسك العجينة بسرعة وسلاسة.
 

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