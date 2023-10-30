الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

طريقة عمل كرواسون هش في المنزل بمكونات بسيطة

كرواسون
كرواسون

يمكن أن تنتج حوالي 15 قطعة كرواسون باستخدام عدد قليل من المكونات، لكن الوصفة تحتاج إلى بعض الوقت كي تظهر بالشكل المثالي.

مكونات عمل كرواسون هش في المنزل

500 جرام دقيق 
140 جرام ماء
140 جرام حليب كامل الدسم (يمكنك أخذه مباشرة من الثلاجة)
55 جرام سكر
40 جرام زبدة طرية غير مملحة
11 جرام خميرة فورية
12 جرام ملح

طريقة عمل الكرواسون 

نقوم عادة بهذا الجزء في المساء، تُمزج مكونات العجينة وتُعجن لمدة 3 دقائق، بسرعة منخفضة إلى متوسطة، حتى تتجمع العجينة معًا، قم بتشكيل العجينة على شكل قرص، وليس على شكل كرة قبل وضعها في الثلاجة، لذلك سيكون من الأسهل لفها على شكل مربع في اليوم التالي، ضعي القرص على طبق ثم غطيه بورق نايلون واتركيه في الثلاجة طوال الليل.

استخدمي ما يكفي من الدقيق على سطح عملك لمنع العجين من الالتصاق، ومع ذلك، حافظي على الكمية عند الحد الأدنى، وإلا سيتم دمج الكثير من الدقيق بين الطبقات وسيظهر هذا في النتيجة النهائية.

أخرجي العجينة من الثلاجة باستخدام النشابة، افردي قرص العجين إلى مربع مقاس 26 سم × 26 سم، حاول أن تجعل المربع مثاليًا قدر الإمكان وبسمك متساوٍ. أخرجي قطعة الزبدة من الثلاجة، ضعي مربع العجين بحيث يكون أحد جوانب المربع في مواجهتك وضعي لوح الزبدة عليه بزاوية 45 درجة مع العجين بحيث تكون نقطة مربع الزبدة في مواجهتك، اطوي قطعة من العجين فوق الزبدة، بحيث يصل طرف العجينة إلى مركز الزبدة، افعل نفس الشيء مع اللوحات الثلاث الأخرى، يجب أن تتداخل حواف شرائح العجين قليلًا لتغطي الزبدة بالكامل، بكف يدك اضغط برفق على الحواف لإغلاق اللحامات.

اطوي العجينة ثم غطيها بورق التغليف واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، أخرجي العجينة من الثلاجة، قومي الآن قم بلف العجينة بلطف شديد إلى شريط طويل وضيق مقاس 20 سم × 110 سم، إذا بدأت العجينة تقاوم أكثر من اللازم أو تنكمش مرة أخرى خلال هذه العملية، يمكنك طيها إلى ثلاثة أجزاء وتركها في الثلاجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة قبل المتابعة. 

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عندما تصل العجينة إلى الشكل المطلوب، ارفعها بعناية بضعة سنتيمترات للسماح لها بالانكماش بشكل طبيعي من كلا الجانبين، وقم بترتيب الكرواسون الصينية التي ستدخل الفرن، مع التأكد من الحفاظ على مساحة كافية بينهما حتى لا تتلامس عند الخبز، تُمزج البيضة مع ملعقة صغيرة من الماء وتُخفق حتى تصبح ناعمة، امنح الكرواسون أول طبقة رقيقة من مخفوق البيض، لا تحتاج إلى تغطية الكرواسون بأي شيء، فصفار البيض سيمنع العجين من الجفاف.

قومي بإدخالها الفرن، واستمتعي بكرواسون هش ومثالي.
 

كرواسون كرواسون هش طريقة صنع الكرواسون حليب دقيق

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