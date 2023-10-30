الأكثر استخداما هذه الأيام.. طريقة صنع الفينو في المنزل

الفينو هو خبزطويل، ويعتبر من أساسيات الحياة اليومية في بلادنا، وهو نوع الخبز الأكثر استهلاكًا في مصر بعد العيش البلدي، الخبز المسطح الأساسي، إنه ذو ملمس ناعم وغالبًا ما يتم قطعه ويعشقه الكبار والصغار ويأتي بحشوات مميزة، جرب هذه الوصفة لخبز الفينو اللذيذ.



مكونات صنع الفينو في المنزل



كوب ونصف دقيق متعدد الأغراض

1 بيضة صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت

1/4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة لبن

1/2 ملعقة صغيرة خميرة

ملح

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

1 ملعقة كبيرة+ ½ ملعقة صغيرة سكر



طريقة صنع الفينو في المنزل



اخلطي ربع كوب ماء، ملعقة كبيرة سكر، ونصف ملعقة صغيرة خميرة.

الآن قم بخلط خليط الخميرة المحضر مع ½ 1 كوب دقيق متعدد الأغراض، ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز، ملح حسب الرغبة، 2 ملعقة كبيرة زيت وبيضة واحدة صغيرة لعمل عجينة، بعد تحضير العجينة نغطيها بقطعة قماش مبللة ونتركها لترتاح حتى يتضاعف حجمها.

الآن قم بتقسيم العجينة إلى أحجام متساوية تفضلها، نشكل العجينة ضعها على صينية الخبز.

الآن قم بخلط نصف ملعقة كبيرة من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ضعي شراب السكر على الجزء العلوي من الخبز.

الآن نخبزها في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة، أخرجها من الفرن وقدمها واستمتع بها.

ملاحظات

يجب استخدام الخميرة الطازجة، إذا كانت خميرتك منتهية الصلاحية أو سيئة، فلن يرتفع الخبز بشكل صحيح، قم بتخزين الخميرة في الثلاجة للحفاظ على أفضل جودة.

طريقة تخزين الفينو



التخزين: بمجرد أن يبرد قم بتخزين الخبز في وعاء أو كيس محكم الغلق لمدة 2-3 أيام في درجة حرارة الغرفة، أو حتى 5 أيام في الثلاجة.

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