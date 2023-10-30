الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة، وبحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنية، والدكتور هشام لطفي، مساعد الوزير للشئون القانونية، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

خلال الاجتماع، استعرض الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة، المراحل التي تم إنجازها في منطقة المثلث الذهبي، والعروض والمشروعات الاستثمارية التي تقدمت بها الهيئة، والمناطق التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإقامة مجمعات صناعية في منطقة المثلث الذهبي، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عامها الأول ٢٣/٢٢.

وأكد الملا أهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وجهات الدولة المختلفة لتفادي أي معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية في شتى المجالات. وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والأحداث العالمية المتلاحقة التى أثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية، لافتاً إلى أهمية تبنى أفكار غير تقليدية ورؤى جديدة لترويج الفرص الاستثمارية التي تحظى بها منطقة المثلث الذهبي والعمل على الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها، وستكون إضافة تنموية للمنطقة علاوة إلى دورها في دعم الاقتصاد القومي.

البترول استثمارات المثلث الذهبي استراتيجية قطاع البترول المهندس طارق الملا جهود وزارة البترول

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