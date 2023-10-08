بالتزامن مع دخول المدارس.. طريقة عمل العيش الفينو بأقل تكلفة

طريقة عمل العيش الفينو بأقل تكلفة.. يعتبر العيش الفينو من الأكلات الشهية والمحبوبة في مصر، خاصة لدى الأطفال، إذ يتميز بمذاقه اللذيذ، لذا نرصد في التقرير التالي طريقة عمل العيش الفينو بأقل تكلفة بالتزامن مع دخول المدارس.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز

في الوقت الحالي، ترغب ربات البيوت في تجربة طريقة تحضير العيش الفينو على غرار المخابز لتحضير سندوتشات المدرسة لأطفالها، كالتالي:

ضعي مقدار الدقيق في بولة كبيرة وأضيفي إليه السكر والخميرة ورشة الملح.

قلّبي المكونات الجافة مع بعضها ثم أضيفي الماء تدريجيًا وقلّبي بيديكِ حتى تتحول إلى عجينة.

بعد ذلك، أضيفي ملعقتين من الزيت واستمري في العجن لمدة 5 دقائق متواصلة حتى تصبح العجينة مطاطية.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم، وافردي كل قطعة على شكل بيضاوي بسمك 2 سم ثم لفّيها على شكل أسطواني وأغلقي الأطراف جيدًا.

أعدّي هذه الخطوة مع باقي كمية العجين، ثم ضعي الأرغفة في صاج كبير.

غلّفي الصاج بكيس نايلون واتركي الأرغفة لتختمر لمدة ساعة، ستلاحظين زيادة حجمها.

ادخلي الصاج إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة واتركيه ينضج لمدة 15 دقيقة على الأكثر.

يمكنكِ إشعال الشواية لإضفاء لون محمر على الأرغفة، ودهّنها بالحليب ورشّ السمسم عليها قبل إدخالها إلى الفرن.

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مقادير العيش الفينو بالكوب



نصف كيلو دقيق.

ربع كوب سكر.

كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتين زيت.



طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتاجاز

لتنشيط الخميرة، يجب وضع مقدار الخميرة ونصف كوب من الدقيق معًا، ثم يضاف إليهما نصف كوب من الماء الدافئ والسكر، ويتم التحريك حتى تتكوّن عجينة سائلة تشبه عجينة الكريب.

يتم ترك خليط الخميرة مغطى بالبلاستيك لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى تتفاعل الخميرة وتنشط، ثم يتم إضافته إلى بولة كبيرة تحتوي على باقي مقدار الدقيق والملح.

في بولة أخرى، يتم خفق الزيت والبيض بالمضرب اليدوي، ثم يتم إضافة خليط البيض إلى بولة الدقيق، ويتم التحريك جيدًا للحصول على عجينة العيش الفينو.

يتم إضافة الماء الدافئ تدريجيًا إلى العجينة والاستمرار في العجن يدويًا أو بالماكينة لمدة 10 دقائق.

بعد الحصول على عجينة ناعمة وغير لاصقة، يجب تشكيلها إلى كرات متساوية الحجم ووضعها في بولة مدهونة بالزيت للخمول.

في حال كانت درجات الحرارة منخفضة، يمكن مساعدة العجينة على الخمول بوضع وعاء من الماء الساخن أسفل بولة العجينة.

بعد ذلك، يتم خبز العجينة في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ويتم تزيينها بالسمسم أو حبات البركة أو رقائق الشوفان.



طريقة عمل العيش الفينو للشيف حسن



قومي بوضع الدقيق المنخول في وعاء العجان، ثم أضيفي إليه الملح والخميرة الفورية والسكر.

بعد ذلك، أضيفي الزبدة واللبن البودرة ومحسن الخبز، ثم قومي بخلط المكونات على السرعة البطيئة. ينصح الشيف حسن بإضافة الملح إلى عجينة العيش الفينو حتى يتم امتصاص رطوبة الدقيق.

يتم صب الماء تدريجيًا إلى مكونات العجين في العجان بتشغيله على السرعة المتوسطة.

استمري في عجن مكونات العجين حتى تتكون عجينة ملساء ومغلقة، أي غير مفتتة.

بمجرد أن تتكور العجينة داخل العجان وتبدأ في الانفصال عن السكين، ستكون علامة على نجاح عجينة العيش الفينو.

غطي العجينة بملعقة زيت وضعيها في بولة مغطاة، ثم اتركيها للخمر لمدة ساعة على الأقل.

بعد انتهاء فترة التخمير، شكّلي العجينة إلى قطع متساوية وزِن كل قطعة بحوالي 30 جرام.

افردي كل قطعة من العجينة، ثم لفّيها رول على شكل الفينو ورصِّها في صاج مدهون بالزيت.

اتركي أرغفة الفينو ترتاح لمدة ربع ساعة، ثم اخبزيها في فرن حار جدًا على أعلى درجة حرارة متاحة في الفرن.

اتركي العيش الفينو ينضج لبضع دقائق مع متابعته حتى لا يحترق، وذلك خلال 10 دقائق فقط.

طريقة عمل العيش الفينو للشيف محمد حامد

يدفى الحليب على النار ويرفع.

تضاف الخميرة والسكر للحليب وتقلب حتى تنشط الخميرة.

يضاف ملعقة من السكر على الدقيق.

يوضع الدقيق في بولة مع السكر ورشة ملح والبيكنج بودر.

يوضع خليط الدقيق في العجان ويضاف له البيض ويعجن جيدا ثم يضاف الحليب وتعجن المكونات جيدا.

تضاف الزبدة وتقلب مع العجينة وتعجن.

توضع العجينة في بولة وتغطى بفوطة قطن وتترك ترتاح 10 دقائق.

تقسم العجينة إلى كور صغيرة متساوية وتغطى.

تفرد كل كورة باليد بشكل مستطيل ويضاف السوسيس أو أي حشوة وتغلق من الأطراف وتلف رول وتستمر نفس الخطوة في أي حشوة.

يسخن الفرن جيدا على درجة حرارة عالية.

يرص الفينو في صاج خبز مدهون بالزيت على أن يكون الطرف الرول في أرضية الصاج والحفاظ على مسافة بين كل رغيف.

يغطى الفينو حتى يختمر ويتضاعف حجمه.