طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي مثل المخابز

ترغب ربات البيوت في الوقت الراهن في تجربة طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز لتحضير سندوتشات المدرسة لأبنائها الطلاب، فعلى الرغم من سهولة شراء الفينو الجاهز إلا أن تحضيره منزليا بمكونات اقتصادية سيجعله عيش فينو هش بطعم بيتي مشبع، ولذلك ندعوكم لمعرفة طريقة عمل العيش الفينو السريع بالدقيق والخميرة والماء فقط.

طريقة عمل العيش الفينو الاقتصادي

يعشق الأطفال تناول الطعام في العيش الفينو، خاصة أثناء أخذهم الساندوتشات للمدرسة، ولكن مع الوضع الاقتصادي الحالي، أصبح شراء العيش الفينو مكلف بعض الشيء، وتتجه ربات البيوت والأمهات للبحث عن طريقة عمل عيش الفينو في البيت، مثل الذي يشترونه من المخابز.

عمل العيش الفينو في البيت يكون ذو مذاق جميل وبطعم بيتي مشبع، لذلك سنوضح لكم طريقة عمل العيش الفينو.

مكونات عمل العيش الفينو

نصف كيلو دقيق، وكوب ماء دافئ، وربع كوب سكر، وملعقة كبيرة خميرة فورية، وملعقتين زيت، ورشة ملح.

خطوات صنع العيش الفينو

ضعي في وعاء كبير وغويط الدقيق وأضيفي له الملح والسكر والخميرة، وابدأي في تقليب المقادير لتمتزج مع بعضها البعض ثم أضيفي الماء بشكل تدريجي، وبدأي في تقليب المكونات بيديك، وبعد تماسك العجين مع بعضه، قومي بإضافة ملعقتين من الزيت ثم استمري في العجن لبضع دقائق حتى يصبح العجين مطاطي.

ابدأي بعد ذلك في تقطيع العجين إلى كرات صغيرة متساوية الحجم في حدود الـ 50 جرام، وافردي كل قطعة من العجين بشكل بيضاوي ثم لفيه رول أسطواني وأغلقي الأطراف جيدا، وكرري نفس الخطوة مع باقي كمية الباقية من قطع العجين المخصص للعيش الفينو ثم رصي الأرغفة في صاج كبير، وبعدها غلفي الصاج بكيس نايلون واتركي أرغفة العيش الفينو لمدة ساعة حتى يكتمل اختمارها وستلاحظين كبر حجم الفينو.

في آخر مرحلة، قومي بإدخال الصاج إلى الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة واتركيه ينضج خلال 15 دقيقة على الأكثر.

ملحوظة: يمكنك إشعال الشواية ليأخذ العيش الفينو لون محمر مع إمكانية دهن الفينو بالحليب ورش السمسم عليه قبل إدخاله إلى الفرن.