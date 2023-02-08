الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة عمل خبز الفينو في المنزل بدون مكونات معقدة

خبز الفينو
خبز الفينو

الفينو من أهم أنواع الخبز التي نستخدمها يوميا في المدارس وأماكن العمل، فهو ملىء بالعديد من الفوائد ومشبع، ويمكنك صنع الفينو في المنزل بخطوات بسيطة جدا ودون الحاجة إلى الكثير من المكونات.

مكونات عمل الفينو في المنزل

  • الماء الدافئ لتنشيط الخميرة.
  • الخميرة الجافة النشطة
  • الزيت
  • السكر
  • الطحين: يمكن استخدام دقيق الخبز أو الدقيق متعدد الأغراض دون تغيير الوصفة، تختلف كمية الدقيق المستخدمة اعتمادًا على عوامل مختلفة (الارتفاع / الرطوبة وما إلى ذلك)، ما يهم هو قوام العجين، من المهم عدم إضافة الكثير من الدقيق وإلا سيكون الخبز كثيفًا، يجب أن تكون العجينة لزجة قليلاً عند لمسها بإصبع نظيف.

طريقة عمل الفينو

في وعاء كبير أضف الخميرة والماء وقليل من السكر، اتركيه لمدة 5-10 دقائق حتى يتشكل رغوة ويصبح فقاعات، (وهذا ما يسمى تدقيق الخميرة للتأكد من أنها نشطة، إذا لم تكن رغوة فإن الخميرة ليست جيدة، وعليك البدء من جديد بالخميرة الطازجة).

تحضير العجينة: أضيفي ما تبقى من السكر والزيت و 3 أكواب من الدقيق، امزج حتى يتجانس، أضف كوبًا آخر من الدقيق واخلطهم معًا، حتى تصبح العجينة هشة في يدك.

اخلطي العجينة لمدة 5 دقائق، يجب أن تكون العجينة ناعمة ومرنة وأن تلتصق قليلاً بإصبع نظيف، لكن لا يجب أن تكون شديدة اللزوجة.

قومي بترك العجينة حتى تنضج وتكسر ثم قسميها إلى كراب وابدأي في تشكيلها على شكل اسطوانات.

رصيها في الصينية ورشي السمسم وحبة البركة وبيضة مخفوقة من أجل تحمير الوجه، ثم يتم إدخالها الفرن لمدة نصف ساعة.

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مجموعة نصائح لصنع الفينو 

استخدم الخميرة الطازجة، إذا كانت خميرتك منتهية الصلاحية أو سيئة، فلن يرتفع الخبز بشكل صحيح، قم بتخزين الخميرة في الثلاجة للحفاظ على أفضل جودة.

لتسريع وقت نضج الخبز: اصنع العجينة حتى الارتفاع الأول، وضعها في وعاء مدهون جيدًا، وقلبها مرة واحدة لدهن العجين بالكامل، غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي، يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة فهرنهايت ثم يُغلق الفرن، ضع الوعاء في الفرن واترك باب الفرن مفتوحًا قليلاً حتى نسمح بالارتفاع أن يتضاعف، ثم أزلها واثقبها وشكلها.

طريقة تخزين الفينو

التخزين: بمجرد أن يبرد قم بتخزين الخبز في وعاء أو كيس محكم الغلق لمدة 2-3 أيام في درجة حرارة الغرفة، أو حتى 5 أيام في الثلاجة.

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وائل لطفي

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