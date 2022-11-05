يحتار العديد من الأشخاص حول الحصول على العيش الفينو بالتزامن مع عودة الأولاد للمدارس، واحتياجهم للعيش الفينو بصورة يومية ولخفض التكاليف الخاصة به يمكن أن نقوم بتجربة عمله بالمنزل واليكم خلال السطور التالية طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

مكونات عمل العيش الفينو في المنزل

٨ كوب دقيق

نصف كوب زيت

كوب زبادي

ملعقة كبيرة ملح

كوب حليب دافئ

ماء دافئ للعجن

ملعقة كبيرة خل

٥٠ جم خميرة بيرة

٣ ملعقة كبيرة سكر

طريقة عمل الفينو في المنزل