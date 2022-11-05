السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يحتار العديد من الأشخاص حول الحصول على العيش الفينو بالتزامن مع عودة الأولاد للمدارس، واحتياجهم للعيش الفينو بصورة يومية ولخفض التكاليف الخاصة به يمكن أن نقوم بتجربة عمله بالمنزل واليكم خلال السطور التالية طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

مكونات عمل العيش الفينو في المنزل 

  • ٨ كوب دقيق
  • نصف كوب زيت
  • كوب زبادي
  • ملعقة كبيرة ملح
  • كوب حليب دافئ
  • ماء دافئ للعجن
  • ملعقة كبيرة خل
  • ٥٠ جم خميرة بيرة
  • ٣ ملعقة كبيرة سكر

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طريقة عمل الفينو في المنزل 

  • في طبق نقوم بإضافة الحليب الدافئ ومن ثم الزبادي مع نصف كوب من الماء الدافئ.
  • يتم إضافة السكر والخميرة مع التقليب لإذابة السكر، يتم إضافة الزبادي ويقلب مع الخليط، وبعد ذلك يتم إضافة ٢ كوب من الدقيق وخلطه جيدًا حتى يتجانس جميعًا
  • نقوم بتغطية العجينة بالبلاستيك الشفاف وتترك نصف ساعة لتختمر وتنشط، بعد تمام التخمير يضاف الزيت والخل للعجينة وتقلب المكونات معاً بهدوء.
  • تضاف الكمية المتبقية من الدقيق في العجانة أو في طبق العجن ويضاف الملح ويقلب مع الدقيق.
  • تُضاف العجينة السائلة المختمرة ونبدأ في العجن مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً وببطئ شديد حتى تتجمع العجينه في شكل كره واحده لينة جداً ومطاطية ولكن لا تلتصق باليد اطلاقاً.
  • يتم عجن العجينة مدة طويلة لا تقل عن عشر دقائق ونستمر في العجن إلى أن تنعم  وتتجانس، ويتم نقلها لسطح وتقسيمها لثمانية قطع متساوية وتكور باليد .
  • مرة ثانية  تترك العجينة لتختمر مغطاة بالبلاستيك الشفاف حتى تتضاعف في الحجم، بعد تمام التخمير نبدأ بتشكيل أرغفة الفينو.
  • تفرد كل كرة عجين بالنشابة بشكل دائري وبسمك رفيع تبرم العجينة باليد، مع الضغط على طرف العجينه المفتوح بأصابع اليد حتى يلتصق مع العجينه تماماً.
  • تبرم العجين باليد ذهاباً وإياباً حتى تتساوى كل الأطراف وتناسق الشكل، وتغلق الأطراف جيداً.
  • تنقل أرغفة الفينو لصينية مدهونة بالزيت ومبطنه بورق الخبز ثم يتم رصها  مع مراعاة ترك مسافة بين كل رغيف والتالي وتترك لتختمر مرة أخرى حتى تتضاعف بالحجم.
  • بعد أن يتم التخمير تستخدم سكينه او موس لتشريط أرغفة الفينو، تستخدم نفس العجينه لعمل أي معجنات بأي شكل أو حشوة حسب الرغبة.
  • يخبز في الفرن الساخن على درجة حرارة ٢٢٠ حتى يحمر الوجه ويتم النضج تماماً من الداخل والخارج.
  • يقدم الفينو ساخن او يترك ليبرد تماماً ومن ثم يفرز ولمدة ٣ أشهر.
الفينو طريقة عمل العيش الفينو دقيق مكونات عمل العيش الفينو العيش الفينو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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