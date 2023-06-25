العيش بنصف الثمن.. أصحاب مخابز يخفضون الأسعار لطلاب الثانوية العامة بالمرج

بادر أصحاب المخابز في منطقة المرج، بتخفيض أسعار المخبوزات وتقديمها للطلاب بأسعار رمزية، في إطار دعم طلاب الثانوية العامة، وتخفيفًا عن كاهل أسرهم، الأمر الذي أسعد الطلاب بهذه المبادرة الطيبة.

"بنبيع بنص التكلفة وربنا يوفقهم".. هكذا علق محمد علي، صاحب أحد المخابز بشارع سيد حمادة بالمرج الجديدة، مشيرًا إلى أن فترة الامتحانات من أصعب الأيام على الطلبة والأسر ككل.

وجاءت تخفيضات الأسعار كالتالي:

- "العيش الفينو" بجنيه ونصف للرغيف الواحد بدلًا من 3 جنيهات.

- "القرص والمخبوزات السادة" بـ3 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

- الفطير بـ4 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات.

وكان لهذه المبادرة الطيبة أثر إيجابي على الطلاب، كما أنها ليست الأولى من نوعها بل سبقها محلات الفول والطعمية التي قدمت السندوتشات بأسعار مخفضة للطلبة.

امتحان الثانوية العامة

وبدأ اليوم الأحد، امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

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