الخميس 11 يناير 2024
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خطوة بخطوة.. طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

تحتار الكثير من النساء في تقديم صنف حلويات إلى أسرتها كل يوم، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام والوجبات المتكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مع صنف حلويات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.

خطوة بخطوة.. طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة 

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل

وفي تلك السطور يقدم الدستور كيفية عمل كيكة البرتقال لأنها تعتبر صنف حلو يحبه جميع الناس وخاصة الأطفال، حيث يمكن تناوله في كل الأوقات، والكثير من النساء يقومن بتحضيره إذا كان في الأعياد او المناسبات الخاصة ويمكن تقديمها بجانب الشاي.

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل

خاصة أن كيكة البرتقال الاسفنجية لا يختلف في حبها الكثير، وهي تعد من أشهر أنواع الكيك، فهي تناسب تناولها في وجبة الإفطار وتناسب أيضا تناولها في وجبة العشاء.

ويقدم “الدستور” من خلال السطور التالية طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة على النحو التالي:

مقادير كيكة البرتقال في المنزل

الدقيق: 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول جيدًا.

عصير البرتقال: 1 كوب من عصير البرتقال الطازج.

السكر: 1 كوب سكر أبيض.

البيض: عدد 4 حبات بيض.

البيكنج بودر: 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

بشر قشر البرتقال: 1 ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

الزيت: 1/2 كوب من زيت الذرة.

الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الملح: رشة ملح.

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل

الخطوة الأولى:
قومي بإحضار العجان، ثم قومي بوضع البيض مع السكر، واخلطيهم جيدا حتى يصبح القوام كريمي.

الخطوة الثانية:
قومي بإضافة الزيت بالتدريج واستمري في المزج.
الخطوة الثالثة:
قومي بإضافة كوب من عصير البرتقال واخفقي جيدا.

الخطوة الرابعة:
قومي بإضافة بشر البرتقال، واستمري جيدًا في الخفق.

الخطوة الخامسة:
قومي باضافة البيكنج بودر والفانيليا ورشة من الملح إلى الدقيق في المنخول.

الخطوة السادسة:
قومي بإضافة الدقيق تدريجيًا وانتي تقومي بنخله إلى مزيج البيض والسكر، وامزجيهم جيدًا حتى تكون العجين.

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الخطوة السابعة:
على الجانب الآخر، قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

الخطوة الثامنة:
قومي بوضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وعفريها بالدقيق ثم أزيلي منها الدقيق الزائد.

الخطوة التاسعة:
قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة 30 دقيقة.
الخطوة العاشرة:
انتظري حتى تمام النضج،  واخرجيها وعندما تبرد قومي بتقدميها.

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