طريقة عمل السينابون من أبرز الوصفات التي تبحث عنها الأمهات وربات المنازل في الأيام الأخيرة ولا سيما في هذا الوقت من العام إذ تعتبر وجبة تساعد في الشعور بالدفء كونها مشبعة بالسكريات والسعرات الحرارية، ويكثر الاهتمام بإعداد السينابون منزليًا بدلًا من شرائه.

بخطوات الشيف نادية السيد.. طريقة عمل السينابون بـ 7 مكونات

تحضير السينابون بطريقة نادية السيد

طريقة تحضير السينابون بطريقة الشيف نادية السيد تتضمن استخدام مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة في كل منزل، مما يجعلها مناسبة لتحضيرها في أي وقت ولأي مناسبة، يمكن إعداد هذه الوصفة لإسعاد الأطفال والكبار بقطعة لذيذة من السينابون. يمكنكم إيجاد مقادير طريقة تحضير السينابون نادية السيد في الفقرات التالية:

مقادير عمل السينابون

3 كؤوس دقيق فاخر

1 كوب ماء دافئ

¼ كوب زيت طعام فاخر

⅓ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة صغيرة ملح

مقادير حشو السينابون في وصفة نادية السيد

2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام أو محلى.

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

¼ كوب من السكر البني.

مقادير صوص السينابون

⅓ كوب جبنة كيري.

2 كوب ماء دافئ.

3 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة فانيليا.

طريقة عمل السينابون على طريقة نادية السيد

1. نبدأ باختبار الخميرة، نقوم بوضعها مع قليل من الماء الدافئ والسكر.

2. نقوم بإضافة الدقيق واللبن والملح والبيكنج بودر في وعاء فارغ، ونقوم بمزجهم جيدًا، ثم نبدأ في إضافة الخميرة تدريجيًا بعد التأكد من صلاحيتها.

3. نترك العجينة في مكان دافئ حتى تختمر.

4. نفرد العجينة بالنشابة، عن طريق وضع القليل من الدقيق على المطبخ، ومن ثم نبدأ في الفرد حتى نحصل على عجينة متساوية الأطراف وبسمك مناسب.

5. نقوم بحشو السينابون، عن طريق وضع الزبدة وتوزيعها على العجينة، ثم رشها بالقرفة والكاكاو والسكر البني بعد تقليبهم معًا.

6. نقوم بتقطيع رول السينابون على شكل قطع متوسطة الحجم أو حسب الرغبة.

7. نرص عجينة السينابون بعد تشكيلها في صينية كبيرة، مع تغليفها بورق الزبدة.

8. نترك عجينة السينابون في مكان دافئ بعيدًا عن التهوية.

9. نبدأ في تحضير صوص السينابون، بإضافة الزبدة والجبنة الكيري واللبن والسكر في الخلاط معًا حتى نصل إلى قوام مناسب.

10. بعد التأكد من اختمار قطع السينابون، وزيادة حجمها، نضعها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

11. نخرج السينابون من الفرن بعد التحمير، ونضيف صوص السينابون على الصينية وهي ساخنة.

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