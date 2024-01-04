البصارة المصرية واحدة من وجبات الطعام التي تعتمد النساء عليها في وجبة الغداء إلى أسرتها، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل البصارة المصرية في المنزل.

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل البصارة المصرية في المنزل

وفي تلك السطور يقدم «الدستور» طريقة عمل البصارة المصرية في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل وأيضًا تساعد على تدفئة الجسم في ظل تلك الأجواء الباردة لأنها تمده بالحرارة العالية.

طريقة عمل البصارة المصرية في المنزل

مقادير عمل البصارة المصرية في المنزل:

الفول: 1 كوب فول مدشوش اي مقشر ومفصول أنصاف.

البصل: 1 ثمرة بصل وسط مفرومة ناعم.

الثوم: ٧ فصوص ثوم مفرومين.

البقدونس: ١ حزمة بقدونس مفروم ناعم.

الشبت: ١ حزمة شبت مفروم ناعم.

الكزبرة الخضراء: ١ حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

الملح: نصف ملعقة صغيرة ملح.

الكمون: نصف ملعقة صغيرة كمون.

الفلفل الاسود : نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الزيت: 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

التقلية: 2 ثمرة بصل محمرة مع 2 فص ثوم مهروسين، مع

نصف معلقة كزبرة ناشفة.

طريقة عمل البصارة المصرية في المنزل



الخطوة الأولى:

في قدر على النار قومي بوضع الزيت، البصل يحمر ويترك جانبا.

الخطوة الثانية:

يضاف 3 كوب من الماء ثم قومي بإضافة الفول، البقدونس، الشبت، الكزبرة، الملح، الفلفل، الكمون وحركي جيداُ ويترك على النار لمدة ساعة حتى يستوي.

الخطوة الثالثة:

بعد تسوية المقادير على النار، قومي بوضعها في الخلاط الكهربائي وتضرب على سرعة عالية حتى تخلط جيداً.

الخطوة الرابعة:

فى حلة على النار قومي بإضافة فصين ثوم مفرومين ونصف معلقة كزبرة مطحونة وقومي بعمل تقلية للبصارة اول ما يحمر الثوم ثم أضيفي البصارة وقومي بالتقليب.

الخطوة الخامسة:

قومي بوضع الخليط على النار قليلاً إلى أن تغلي مع التقليب المستمر.

الخطوة السادسة:

قومي بسكب البصارة في أطباق وتزيين البصل على الوجه والنعناع الطازج للتزين.