خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سهلة ولذيذة

كفتة الأرز واحدة من وجبات الغداء المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث الكثير عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل كفتة الارز في المنزل.

خطوة بخطوة تعرفي على طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة:

ويقدم “الدستور” كيفية عمل كفتة الأرز في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل.

مقادير عمل كفتة الأرز بالصلصة:

اللحم: 1 كيلو لحم خالي من الدهون ومفرومة جيدا.

الأرز: 2 كوب من الأرز الابيض البلدي مغسول ومتروك حتى يجف، ثم قومي بطحنه فى مطحنة التوابل.

البصل: 2 ثمرة بصل احمر متوسطتين الحجم.

الثوم: 1 رأس ثوم صغيرة.

الملح: نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

الكمون: نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

الشطة: 1 ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء المطحونة.

الكزبرة الناشفة: 1 ملعقة كبيرة من الكسبرة الناشفة المطحونة جيدا.

النعناع الناشف: 2 ملعقة صغيرة من النعناع الناشف المطحون جيدا.

الكسبرة الخضراء: 1 ربطة من الكسبرة الخضراء مقطعة الاوراق.

الشبت: 1 ربطة من الشبت مقطع الاوراق.

البقدونس: 1 ربطة من البقدونس مقطع الاوراق.

الثوم الصلصة: 1 ملعقة ثوم مفروم.

الطماطم: 1 لتر من الطماطم مضروب جيدا.

السمن: 1 ملعقة كبيرة من السمن.

البصل: 1 ثمرة بصل صغيرة مبشورة.

الماء: 1 لتر ماء.



طريقة تحضير كفتة الارز في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة:



الخطوة الأولى:

قومي بفرم اللحم لتصبح ناعمة ثم قومي بطحن الأرز ليكون كالبودرة الناعمة.

الخطوة الثانية:

قومي بوضع البصل فى الكبة وقومي بفرمه جيدا حتى يصبح ناعم جداً.

الخطوة الثالثة:

قومي بعد ذلك بوضع الخضرة وقومي بتنعيمها جيداً.



الخطوة الرابعة:

قومي بوضع اللحم المفروم فى طبق عميق ثم اضيفي له الأرز مع التقليب المستمر.

الخطوة الخامسة:

قومي بعجن المكونات جيدا ثم اضيفي إليهم البصل والخضرة المفرومين ومعهم كل التوابل وقلبي جيدا إلى أن يختلطوا ويمتزجوا جيداً مع بعضهم البعض.

الخطوة السادسة:

قومي بوضع الخليط فى الكبة ولفيهم لفتين لضمان أنهم امتزجوا معاً، أو حتى تلم داخل الكبة وتأخذ شكل عجينة ناعمة وتأخذ اللون الأخضر.

الخطوة السابعة:

قومي بعد ذلك بتشكيلها كصوابع ثم قومي بدهنها يدويا بالزيت حتى لا تلتصق فى الأيد أثناء التصبيع.

الخطوة الثامنة:

بعد الانتهاء من تصبيع الكمية كلها قومي بتحميرها فى زيت غزير و يكون ساخن جدا.

الخطوة التاسعة:

عندما تصل الكفتة إلى اللون الذهبى الغامق قومي باخراجها على ورق مناديل حتى تبرد جيداً.

الخطوة العاشرة:

قومي بضرب الطماطم فى الخلاط وقومي بتصفيتها من القشر جيدا.

الخطوة الحادية عشر:

على النار قومي بوضع ملعقة كبيرة من السمن ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الثوم المفروم وعندما يأخذ اللون الأصفر قومي بإضافة عصير الطماطم والبصل المبشورة.

الخطوة الثانية عشر:

قومي بتركها حتى" تتسبك" على الآخر ثم قومي بإضافة لتر من الماء المغلى اليها ثم قومي بوضع الكفتة المحمرة فيها حتى تنضج.