الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الجمعة 12 يناير 2024

ابراج
ابراج

تقدم "الدستور" حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 حسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي.


الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

إنه يوم جيد لمواليد برج الحمل للتمتع بصحة نشطة، مما يمنحهم المزيد من الثقة للقيام بأي مهمة، وعلى الرغم من أن خطط السفر تبدو جيدة جدًا، إلا أنه ينصح باتباع نهج حذر فيما يتعلق بالمسائل العقارية. 
يجب أن تشع بالثقة وتتفوق في مساعيك المهنية، بينما تظل الروابط العائلية قوية. 
بشكل عام، إنه يوم برج الحمل للاحتفال بنجاحهم واغتنام الفرص، مما يضمن الحفاظ على مكانتهم الممتازة في مختلف جوانب الحياة.


الثور (21 أبريل – 20 مايو)

رفاهيتك قوية، والأمور المالية تزدهر، على الصعيد المهني، أنت متفوق، والروابط الأسرية متناغمة.  تبدو خطط السفر واعدة، وتوفر فرصًا مثيرة. 

أمور الملكية وجوانبها المتنوعة مستقرة، وتتطلب الاهتمام. استقبل يومك بثقة، حيث تصطف النجوم لصالحك في مختلف جوانب الحياة. 
إنه الوقت المناسب للاستمتاع بثمار عملك وتذوق الطاقات الإيجابية المحيطة بك.


الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)


يجلب اليوم صحة متوازنة واستقرارًا ماليًا. 
على المستوى المهني، أنت في حالة جيدة وتظهر مهاراتك، الروابط العائلية قوية، مما يعزز الأجواء الإيجابية. 
تزدهر الرومانسية مع آفاق جيدة جدًا، وخطط السفر واعدة بشكل استثنائي. 
بشكل عام، إنه يوم التوازن، حيث تتألق نقاط قوتك في العمل والعلاقات، بينما هناك حاجة إلى دراسة حكيمة في مجالات معينة. 


السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)


الروابط العائلية قوية بشكل استثنائي، مما يخلق خلفية إيجابية ليومك. 
ي حين أن جوانب صحتك وحياتك المهنية وأموالك قد تتطلب اهتمامًا دقيقًا، فإن الدعم من عائلتك ومساعيك الرومانسية الإيجابية يمكن أن يوفر دفعة تشتد الحاجة إليها. احرص على دفء الروابط العائلية واستمتع بالرياح المواتية في حياتك الشخصية اليوم.

 

txt

توقعات الأبراج فى 2024.. تعرف على حظ مواليد برج الدلو خلال العام الجديد

 


الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

يجلب اليوم ازدهارًا صحيًا وماليًا ممتازًا، ويضع أساسًا قويًا. على المستوى المهني، أنت في وضع جيد، وتستعرض مهاراتك. 
قد تنشأ توترات، مما يتطلب الصبر والدراسة في كل جانب. ركز على رفاهيتك واستقرارك المالي باعتبارهما ركائز القوة أثناء معالجة المشكلات في المجالات الأخرى بعقلية استراتيجية. 
إنه يوم للتنقل بين التحديات بحذر والاعتماد على نقاط قوتك الفردية لتحقيق نتائج أكثر توازنًا.


العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

تبدو الصحة جيدة، وتوفر أساسًا قويًا. 
تتطلب قرارات السفر والمسائل المتعلقة بالملكية الاهتمام. 
تحمل المسؤوليات في حياتك المهنية والمجال المالي بنهج ثابت، وعزز الروابط في الحياة العائلية والشخصية. 
تسمح الوتيرة المعتدلة باتخاذ قرارات مدروسة. 


الميزان (24 سبتمبر – 23 أكتوبر)

ركز على الحفاظ على التوازن ومعالجة المخاوف الصحية والاستمتاع بالانتصارات في مجالك المالي اليوم. 
تزدهر مساعيك المالية، وتظهر مساعيك المهنية النجاح، الروابط العائلية قوية بشكل استثنائي، مما يعزز الأجواء الإيجابية. 
تزدهر الرومانسية بآفاق ممتازة. 
في حين أن السفر والممتلكات والمسائل المتنوعة تتطلب اهتمامًا معتدلًا، فإن نقاط قوتك تكمن في الإنجازات الكبيرة في حياتك المهنية وعلاقاتك الشخصية.

 

 

txt

حياة مليئة بالهدوء والنجاح.. توقعات برج الحوت 2024


العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

يجلب اليوم الاستقرار في الأمور الصحية والمالية والمهنية. تحافظ العائلة والرومانسية والسفر أيضًا على نظرة متوازنة.

 هناك تحول إيجابي في الاهتمامات العقارية، حيث تظهر آفاق جيدة جدًا. 
فكر في التركيز على الفرص المتعلقة بالملكية والمساعي المتنوعة، لأنها تبشر بالخير. 
 

القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

صحتك وأموالك ومهنتك وعائلتك وجوانبك الرومانسية جيدة بشكل استثنائي، مما يخلق جوًا متناغمًا. 
تحمل خطط السفر والمسائل المتعلقة بالملكية نتائج واعدة، مما يضيف طبقة إضافية من النتائج الإيجابية. 
في عالم المساعي المختلفة، من المرجح أن تؤدي الاهتمامات والمساعي المتنوعة إلى نتائج إيجابية. 

استفد من هذه الطاقة الإيجابية وحقق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لك اليوم.


الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

صحتك ورفاهيتك المالية جيدة اليوم، مما يوفر أساسًا مستقرًا. 
قد تنشأ تحديات في مهنتك وعلاقاتك العائلية. 
كما تبدو الجوانب الرومانسية والسفر صعبة. 
ومن ناحية أكثر إشراقًا، فإن المسائل المتعلقة بالملكية والمساعي المتنوعة تحمل آفاقًا ممتازة، مما يوفر جانبًا مضيئا. 
 إنه يوم للتنقل بين التحديات بشكل استراتيجي، وإيجاد العزاء في الفرص الإيجابية التي تجلبها الممتلكات والمساعي المتنوعة إلى المقدمة.

 

txt

توقعات الأبراج 2024 | أصحاب الأبراج الترابية.. احذروا الحب وما ينتظركم فى العمل؟

 

الدلو (22 يناير – 19 فبراير)

الرفاهية والجوانب المالية مستقرة اليوم. 
الروابط العائلية، والرومانسية، وخطط السفر، والمسائل المتعلقة بالملكية، والمساعي المتنوعة كلها تتألق بامتياز. علاقاتك العائلية قوية بشكل استثنائي، مما يعزز مناخًا إيجابيًا.

على الرغم من الوتيرة المعتدلة في مجال الصحة والمالية، فإن نقاط قوتك تكمن في النجاحات الكبيرة والطاقات الإيجابية المحيطة بمجالاتك الشخصية. 
احتضن التميز في هذه المجالات واستفد إلى أقصى حد من الفرص التي توفرها اليوم.


الحوت (20 فبراير – 20 مارس).

إنه يوم للتنقل عبر مزيج من الفرص والتحديات، وإيجاد الانسجام في الجوانب الإيجابية لصحتك وأموالك وعلاقاتك. على الصعيد المهني، الأمور مستقرة، وتتطلب منهجًا ثابتًا. الروابط الأسرية والعلاقات الرومانسية جيدة، مما يعزز البيئة الداعمة. 
في حين أن حياتك المهنية قد تتطلب دراسة متأنية، ركز على نقاط قوتك في مجالاتك الشخصية والمالية.

أعرف حظك ابراج حظك اليوم الابراج حظك اليوم اعرف حظك من برجك حظك اليوم تعرف على حظك من يوم ميلادك

مواد متعلقة

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل المكرونة المبكبكة في المنزل بطريقة سهلة

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سهلة ولذيذة

خطوة بخطوة.. طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

ما هي العلاقة بين الاكتئاب في فترة الحمل وأمراض المناعة الذاتية ؟

لمواليد جميع الأبراج الفلكية.. حظك اليوم الخميس 11 يناير 2024

باقٍ منها 7 أيام.. تعرف على الإجازات المتبقية فى شهر يناير 2024

ضياع وشعور بالذنب.. إليك بعض علامات ما يسمى الحزن على النمو

بحث علمي جديد يكشف كيفية اكتشاف مرض السرطان مبكرًا

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

ضبط متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا