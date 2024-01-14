الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بحث علمى جديد يوضح ماهي علاقة قصور الغدة الدرقية بالإصابة بأمراض القلب

القلب
القلب

الغدة الدرقية، هى جزء مهم في جسم الانسان، تشبه الفراشة، وتقع في الجزء السفلي من الرقبة وتفرز الهرمونات التي تؤثر على الجسم بأكمله، وخاصة القلب.

يلعب هرمون الغدة الدرقية دورًا هاما في تنظيم شدة ووتيرة ضربات القلب، بالإضافة إلى ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، لكن خلل الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تحاكي أمراض القلب أو تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب الموجودة مسبقًا.

 

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وفي مقابلة مع موقع HT Lifestyle، شارك الدكتور بيبينشاندرا بهامري، استشاري جراحة القلب قائلاً: “يعاني عدد كبير من الأشخاص من قصور الغدة الدرقية، فعندما تنخفض مستويات الغدة الدرقية، تميل جميع أنظمة الجسم إلى التباطؤ، ويمكن للمرء أن يعاني من أعراض مثل التعب، وزيادة الوزن، وعدم تحمل البرد، والإمساك، وجفاف الجلد، هذا هو الوقت الذي يجب فيه استشارة أحد الخبراء دون أي تأخير للكشف في الوقت المناسب عن قصور الغدة الدرقية".

العلاقة بين قصور الغدة الدرقية والقلب:
وأوضح الدكتور بهامري أن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية بطرق مختلفة، يمكن أن يؤدي عدم كفاية مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى انخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض مرونة الشرايين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لتسهيل الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، وقد يساهم انخفاض مستويات الغدة الدرقية أيضًا في ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما قد يؤدي إلى ضيق الشرايين وتصلبها.

 

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وأضاف: "آلام العضلات، المرتبطة بقصور الغدة الدرقية والألم العضلي المرتبط بالستاتين، يمكن أن تكون من الأعراض الأخرى، وقد لوحظ أن الأفراد الذين يعانون من صعوبات مع الستاتينات هم أكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية.

وقد ثبت أن علاج قصور الغدة الدرقية يخفف من الألم العضلي المرتبط بالستاتين ألم العضلات في بعض الحالات. يجب على أولئك الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية إجراء فحص دوري للقلب.

عند التعامل مع مشاكل الغدة الدرقية، من المهم إيلاء اهتمام خاص لصحة القلب:
وتم تسليط الضوء على أن هرمونات الغدة الدرقية لها تأثير مباشر على نظام القلب والأوعية الدموية، لذا فإن إدارة حالة الغدة الدرقية يمكن أن تفيد قلبك بشكل كبير، واقترح الدكتور  بهامري قائلا : "من الضروري مراقبة مستويات هرمون الغدة الدرقية عن كثب والعمل مع مقدم الرعاية الصحية لتحسينها،  والقيام بذلك يمكن أن يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يقلل الضغط على القلب، وإن التركيز على نمط حياة صحي من خلال الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإدارة التوتر يمكن أن يدعم بشكل كبير صحة القلب أثناء التغلب على تحديات الغدة الدرقية.

واختتم قائلاً: “إن البقاء على اطلاع حول المخاطر المحتملة على القلب والأوعية الدموية المرتبطة ببعض اضطرابات الغدة الدرقية أمر ضروري، تم ربط حالات مثل قصور الغدة الدرقية بزيادة مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال فهم هذه المخاطر واتخاذ خطوات استباقية مثل الفحوصات المنتظمة ومراقبة الكوليسترول، يمكن لأولئك الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية حماية قلوبهم بشكل أفضل، ومن خلال معالجة وظيفة الغدة الدرقية وصحة القلب معًا، يمكن للمرء ضمان الصحة العامة على الرغم من التحديات التي تفرضها مشاكل الغدة الدرقية.

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