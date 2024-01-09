تحسين صحة القلب الأبرز.. تعرف على فوائد القرفة

تعد القرفة من التوابل العطرية ذات النكهة الدافئة والحلوة، لها مكانة خاصة في عالم الطهي والتداوي. تعتبر من بين أقدم التوابل المعروفة للإنسانية، حيث كانت تُقدَّر عاليًا لنكهتها الغنية وفوائدها الصحية المحتملة.

وتأتي فوائد القرفة الصحية من مركباتها النشطة التي تظهر في العديد من الدراسات بأنها قد تساهم في تحسين صحة القلب، وخفض مستويات السكر في الدم، وتقديم فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. يمكن استخدام القرفة في تحضير مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من تجربة الطهي والتغذية.

ماهي القرفة؟

القرفة هي توابل شهيرة مستخرجة من الطبقة الداخلية للشجرة وتُستخدم على نطاق واسع في المطبخ لتحسين نكهة الطعام والمشروبات وتتميز بنكهتها الحلوة والدافئة والمميزة التي تعزز طعم الأطعمة والمشروبات.

تحتوي القرفة على مركب يُعرف باسم "السينامالدهيد" الذي يُعتبر مسؤولًا عن النكهة القوية والعديد من الخصائص الصحية. وقد ارتبطت القرفة بفوائد صحية محتملة، مثل قدرتها المحتملة على تقليل مستويات السكر في الدم، وتحسين الصحة القلبية، وتقديم بعض الفوائد المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

يمكن استخدام القرفة في مجموعة متنوعة من الوصفات، سواء كانت للحلويات أو الأطعمة الدافئة مثل الشوربات والكاري أو حتى في المشروبات مثل الشاي والقهوة.

أبرز فوائد القرفة

تحسين مستوى السكر في الدم

قد تساعد القرفة في تحسين حساسية الإنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم، مما يفيد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

تأثير مضاد للالتهابات

تحتوي القرفة على مواد تُعتقد أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يُمكن أن يكون مفيدًا في مكافحة الالتهابات في الجسم.

تحسين صحة القلب

تشير بعض الأبحاث، إلى أن استهلاك القرفة قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يمكن أن يعزز صحة القلب.

تأثيرات مضادة للأكسدة

تحتوي القرفة على مركبات مضادة للأكسدة التي تساعد في محاربة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يُعتقد أن القرفة تساعد في تهدئة المعدة والحد من الغثيان والتقليل من الانتفاخات.