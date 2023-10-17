"القرفة والزنجبيل" منها.. تعرف على أبرز الأعشاب لعلاج نزلات البرد

نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتشمل الأنف والحنجرة والشعب الهوائية الصغيرة، وتعتبر نزلات البرد من الأمراض الشائعة والتي يمكن أن تصيب أي شخص في أي وقت من السنة، وتنتقل نزلات البرد عن طريق التلامس المباشر مع شخص مصاب أو عن طريق قطرات البلغم أو العطس التي يطلقها الشخص المصاب عندما يسعل أو يعطس.

وتتميز نزلات البرد بأعراض مثل سيلان الأنف، احتقان الأنف، التهاب الحلق، سعال خفيف، احتقان الجيوب الأنفية، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، قد تستمر أعراض نزلات البرد لمدة أيام قليلة إلى أسبوعين وتختفي تلقائيًا دون علاج خاص.

فمعظم حالات نزلات البرد تكون خفيفة وتشفى بشكل طبيعي، لكن في بعض الحالات قد تتطور إلى التهابات مزمنة أو تؤثر على الأشخاص ذوي الجهاز المناعي المضطرب.

ولم يقتصر علاج نزلات البرد على الأدوية فقط، بل يمكن أخذ أعشاب طبيعية وتوابل لتخفيف منها وعلاجها، وفي السياق يرصد "الدستور" الأعشاب والتوابل التي تعالج نزلات البرد:

القرفة

تحتوي على مضادات حيوية طبيعية ومضادات للالتهابات ويمكن إضافتها إلى الأطعمة أو شاي القرفة.

الزنجبيل

يحتوي على مضادات حيوية طبيعية ومضادات للالتهابات ويمكن استخدامه في شاي الزنجبيل أو إضافته إلى المشروبات الساخنة.

الثوم

يحتوي على مضادات حيوية طبيعية ومضادات للالتهابات ويمكن تناوله نيئًا أو مطبوخًا.

الكركم

يحتوي على مضادات للالتهابات ويمكن إضافته إلى الأطعمة أو شاي الكركم.

الفلفل الأسود

يحتوي على مضادات للالتهابات ويمكن إضافته إلى الأطعمة.

الزعفران

يحتوي على مضادات للالتهابات ويمكن إضافته إلى الأطعمة.

الزعتر

يحتوي على مضادات حيوية طبيعية ومضادات للالتهابات ويمكن إضافته إلى الأطعمة أو شاي الزعتر.

النعناع

يحتوي على مضادات حيوية طبيعية ومضادات للالتهابات ويمكن إضافته إلى المشروبات الساخنة أو الباردة.

الزنجفر

يحتوي على مضادات حيوية طبيعية ومضادات للالتهابات ويمكن إضافته إلى المشروبات الساخنة أو الباردة.