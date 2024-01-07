"أكاذيب وشائعات".. الدكتور جمال شعبان يحذر من خطورة السوشيال ميديا الزائفة (فيديو)

تحدث الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس المعهد القومي للقلب الأسبق، عن أهمية النظرة الإيجابية للحياة والتعامل مع الناس بطيبة وصدق.

وقال شعبان، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن الإنسان يجب أن يبحث عن النقاط البيضاء في الأشخاص الذين يقابلهم، وأن يتجنب الأفعال السيئة والمعاملة السيئة مع الناس، مؤكدًا أن ذلك ينعكس على صحة القلب والنفس، وأضاف أن العين تبرز كل شيء، وأنه يمكن التفريق بين الشخص الطيب والشخص السيئ من خلال نظرته وتعبيرات وجهه.

وحذر من خطورة السوشيال ميديا الزائفة، التي تنشر الأكاذيب والشائعات والسواد، وقال إنه يجب تجنبها وعدم الانسياق وراءها، لأنها قد تكون مدفوعة بمصالح خاصة أو حقد دفين، وأوضح أن السوشيال ميديا تؤثر سلبًا على القلب والعقل والروح، وتبعد الإنسان عن الواقع والحقيقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الكلمة الطيبة والنور الذي تنشره في الحياة، وقال إن الكلمة الجارحة تؤذي القلب وتترك أثرًا طويلًا، وناشد الناس بالتحدث بلطف وحسن الخلق.