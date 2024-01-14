الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القمر يقترن مع زحل.. ظاهرة فلكية جديدة نراها بالعين المجردة الليلة

اقتران القمر
اقتران القمر

يشاهد العالم، مساء الأحد، القمر مقترنًا مع كوكب زحل الذي يُطلق عليه لؤلؤة المجموعة الشمسية، حيث يظهران متجاورين منذ غروب الشمس.

 تفاصيل الظاهرة

ووفقًا لتقرير أعده الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك وعضو الاتحاد الدولي للفلك، فإن "القمر يتراءى الليلة مقترنًا مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية"، حيث يكونان متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم".

وبحسب تقرير الدكتور "تادرس" فإن القمر وزحل "يظلان مرئيين حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الساعة الثامنة و10 دقائق مساءً.

الفلك الاتحاد الدولي للفلك الدكتور أشرف تادرس أخبار الفلك أحداث فلكية

مواد متعلقة

"لا أريد أن أكون مجرد رقم"..  حكاية أحمد الفلسطينى الذى أبكى الكثيرين (صور)

أعلى كوبري في مصر.. صرح عملاق في مسار القطار الكهربائي بالقاهرة؟ (إنفوجراف)

بطل الجمهورية فى ألعاب القوى البارالمبية يتحدث لـ الدستور: الحلم تحقق الآن (صور)

"استطالة كوكب عطارد".. ماذا تعني الظاهرة الفلكية التي يشاهدها العالم الجمعة؟

3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

"جرجس" شاب يرسم لوحاته من بقايا الأقمشة

محطات الزلازل تُسجل 4 هزات أرضية ضعيفة فى البحر الأحمر

ظاهرتان فلكيتان فى السماء الليلة.. يُمكن رؤيتهما بالعين المجردة

الأكثر قراءة

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

"جيروزاليم بوست" تكشف نوايا نتنياهو الحقيقية في غزة.. ومصر تتعهد بالرد

بعد تصدرها التريند.. أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

علاقات جنسية ومبالغ مالية.. تفاصيل أشهر قضايا الرشوة فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة