القمر يقترن مع زحل.. ظاهرة فلكية جديدة نراها بالعين المجردة الليلة

يشاهد العالم، مساء الأحد، القمر مقترنًا مع كوكب زحل الذي يُطلق عليه لؤلؤة المجموعة الشمسية، حيث يظهران متجاورين منذ غروب الشمس.

تفاصيل الظاهرة

ووفقًا لتقرير أعده الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك وعضو الاتحاد الدولي للفلك، فإن "القمر يتراءى الليلة مقترنًا مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية"، حيث يكونان متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم".

وبحسب تقرير الدكتور "تادرس" فإن القمر وزحل "يظلان مرئيين حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الساعة الثامنة و10 دقائق مساءً.