السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بطل الجمهورية فى ألعاب القوى البارالمبية يتحدث لـ الدستور: الحلم تحقق الآن (صور)

جريدة الدستور

حقق ابن المنيا أحمد مجدي، بطل ألعاب القوى من ذوي القدرات الخاصة، الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية في ألعاب القوى البارالمبية، التي أُقيمت في القاهرة.

وجاءت الميدالية الذهبية التي حققها أحمد، في سباقات العدو، لتكلل جهد سنوات طويلة من التدريب بعد أن فقد ذراعيه قبل ١٣ عامًا في حادث صعق كهربائي بمحافظة المنيا، لكنه واصل المسير نحو هدفيه في الرياضة والتعليم، ليلتحق بالتعليم الجامعي، ويحقق بطولات رياضية في سباقات العدو.

لم يتوقف أحمد عن التطوير من نفسه وموهبته الرياضية، وكان عازمًا على تحقيق المزيد، وقال في لقاء سابق مع "الدستور" إن ناظريه يتجهان صوب بطولة الجمهورية لتحقيقها، وأخذ يواصل الجهد حتى تمكن من تحقيق ما تمنى تحت قيادة مدربه هشام راضي.

وقال أحمد لـ"الدستور" إنه قبل البطولة كان هناك ضغط كبير عليه ناتج عن أمنياته في تحقيق ما يتمنى، وتبدل هذا الشعور بعد البطولة بالسعادة بأنه فاز ولم يضع تعبه هباءً.

ذوي الهمم بطولة الجمهورية بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة بطولة القاهرة

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