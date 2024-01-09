الثلاثاء 09 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

ظاهرتان فلكيتان فى السماء الليلة.. يُمكن رؤيتهما بالعين المجردة

ظواهر فلكية
ظواهر فلكية

يترقب عشاق الفلك ظاهرتان فلكيتان يُمكن رؤيتهما بالعين المجردة في السماء الليلة، حيث يقترن القمر مع النجم سبيكا منذ شروقه، بينما يبدو مقترنًا مع الزهرة فجرًا.

ووفقما ذكر الدكتور أشرف تادرس، أستاذ العلوم الفلكية وعضو المعهد الدولي للفلك، في تقرير عبر صفحته على "فيسبوك"، فإن القمر يُشرف مقترنًا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجم في برج العذراء)، ويُمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ2:50 صباحًا تقريبًا، إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأضاف "تادرس"، في تقريره، أن نجم Spica هو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتُقدر كتلته بـ11 مرة تقريبًا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بحوالي 260 سنة ضوئية.

وأشار أستاذ الفلك إلى أن "كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) سيشرق أيضًا في حوالي الساعة الـ3:30 صباحًا، مقترنًا مع القمر، حيث نراهما متجاورين في السماء، ويظلان مرئيين إلى أن يختفيا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الفلك ظاهرة فلكية اقتران القمر أخبار الفضاء الكواكب

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