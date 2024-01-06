عيد ميلاد أطفال الكانسر.. حفل مجمع في محبة مكافحي السرطان

أقام فريق "الأبطال" حفلًا مجمعًا للأطفال من مرضى السرطان، للاحتفال بأعياد ميلادهم، حيث تصادف أن أكثرهم من مواليد شهر يناير، فقرروا أن يسعدوهم بحفل يجمعهم سويًا ـ حسبما أكد عبد الرحمن الروبيجي مؤسس الفريق.

معظم مواليد شهر يناير لا يُقام لهم احتفالات بأعياد ميلادهم بسبب تزامنها مع أجواء امتحانات نصف العام، لذا قررنا أن نُخرجهم عن أجواء الضغوطات عن طريق إسعادهم بحفل ميلاد مجمع، إلى جانب ورشة فنية عبارة عن رسم على الوجوه، في أجواء احتفالية.

وأضاف الروبيجي أن بداية فريق الأبطال كانت بحلم لمساعد الناس، وتجسدت في البداية في زيارات للأطفال في مستشفيات السرطان، وأنه أدرك منذ ذلك الحين هذا الأثر الناتج عن الزيارات.. الأثر الإيجابي عليه قبل أن يكون عليهم (كما يقول).

وأشار إلى أن صداقة قوية كانت تجمعه بأحد الأطفال في مستشفى سرطان الأطفال، وكان لديه حلم أن يزور أماكن في القاهرة، لأنه كان من السويس يأتي للمستشفى للعلاج ثم يعود، لكن توفى هذا الطفل، ومن هنا أتت الفكرة لتأسيس فريق الأبطال لمساعدة أطفال "الكانسر" على الخروج من أجواء المستشفيات والكيماوي والأطباء، في محاولات لإسعادهم، وهو ما حدث بالفعل عن طريق إقامة حفلات ومناسبات مختلفة لهم من أجل إدخال الفرحة على قلوبهم.