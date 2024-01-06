السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل

القصف الاسرائيلي
القصف الاسرائيلي فى غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس، وإن شظايا القصف طالت المبنى.

وأضافت الجمعية في بيان عاجل قبل قليل: قصف مدفعي عنيف في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس وشظايا القصف تتطاير على المبنى وإطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة.

يأتي ذلك في وقت وصل فيه عدد الشهداء إلى أكثر من 22 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب أكثر من 50 ألف مصاب، ونحو 7 آلاف مفقود لم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشالهم من تحت الأنقاض.

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