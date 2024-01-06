الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس، وإن شظايا القصف طالت المبنى.

وأضافت الجمعية في بيان عاجل قبل قليل: قصف مدفعي عنيف في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس وشظايا القصف تتطاير على المبنى وإطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة.

يأتي ذلك في وقت وصل فيه عدد الشهداء إلى أكثر من 22 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب أكثر من 50 ألف مصاب، ونحو 7 آلاف مفقود لم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشالهم من تحت الأنقاض.