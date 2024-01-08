الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جرائم الحرب لا تتوقف.. فيديو يظهر استهداف الاحتلال نازحين فى قطاع غزة

الاحتلال
الاحتلال

أظهر مقطع فيديو نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مشاهد جديدة من جرائم الحرب، التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة منذ بدء العدوان عليه في السابع من أكتوبر الماضي.

جريمة حرب جديدة وثقها المتطوع بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عطا الله غيث، وقعت في منطقة خان يونس في غزة، وأسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين.

وأظهر الفيديو جثث الشهداء مُلقاة في الشارع، غارقة في الدماء، إحداها بجوار دراجة كان يقودها صاحبها، بينما أخرى بجانب عربة "كارو" تجرها دابة قُتلت هي الأخرى بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

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