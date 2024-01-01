الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

رسوم بيانية للزلازل
رسوم بيانية للزلازل

سجلّت محطات الشبكة القومية للزلازل أول هزة أرضية في عام 2024، شهدتها المنطقة الصحراوية الحدودية بين محافظتي بني سويف والبحر الأحمر.

وبحسب البيانات التي سجلتها محطات الشبكة التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزة كانت ضعيفة بقوة 1.86 درجة على مقياس ريختر، وعمق 1.35 كيلومتر، على بُعد 89 كيلومترًا من مدينة بني سويف.

وتُعد الهزات الأرضية التي تكون دون حاجز الـ3 درجات هزات ضعيفة، وفقما يُصنفها أساتذة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث إنه لا يُمكن الشعور بها، ولا تتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية.

وتُعتبر مناطق البحر الأحمر من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا ضعيفًا، على عكس البحر المتوسط، الذي يُعتبر النشاط الزلزالي فيه "متوسط" و"فوق المتوسط".

 

 

زلازل هزة أرضية البحر الاحمر بني سويف البحر المتوسط

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