الثلاثاء 09 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

الهلال الأحمر الفلسطينى: استلمنا 5625 شاحنة مساعدات من مصر (فيديو)

معبر رفح ـ أرشيفية
معبر رفح ـ أرشيفية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها استلمت 5625 شاحنة مساعدات من نظيرتها "الهلال الأحمر المصري" منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأضافت الجمعية الفلسطينية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الـ5625 شاحنة التي استلمتها من الجمعية المصرية احتوت على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، وبلغ إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات 3833 شاحنة، فيما تم تسليم 1792 شاحنة لصالح "الأونروا" وجهات أخرى ذات العلاقة.

استلام 88 مركبة إسعاف

وقالت "الهلال الأحمر" إن عدد مركبات الإسعاف التي تسلمتها الجمعية (88) مركبة، حيث تم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإن طواقم الهلال الأحمر تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية، لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.

وأشارت الجمعية إلى أن "الهلال الأحمر الفلسطيني" سلّمت ما نسبته 66.5% من حصتها من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشئون الاجتماعية، وحوالي 20% للأونروا ومؤسسات أخرى، أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية؛ فقد سلّمت الجمعية حوالي 62% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة، و5% للأونروا، و22% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.

 

الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر المصري قطاع غزة معبر رفح الإسعاف

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