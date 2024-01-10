3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

وقعت ثلاثة زلازل في مياه البحر المتوسط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تجاوز أحدها حاجز الـ3.9 درجة على مقياس ريختر- حسبما سجلتها محطات الزلازل المصرية التابعة لمعهد الفلك.

ووقعت الهزة الأرضية الأولى في الساعة الثالثة عشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة (الواحدة بتوقيت جرينتش)، وكانت قوتها 3.96 درجة على مقياس الزلازل، وعمق 19.31 كيلومتر، وعلى بُعد 384 كيلومترًا شمال مرسى مطروح.

بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية بعدها بـ41 دقيقة، بقوة 3.10 درجة، على مقربة من الهزة الأرضية الأولى، وكان عمقها 29.90 كيلومتر، وعلى بُعد 338 كيلومترًا من مرسى مطروح.

ووقعت هزة أرضية ثالثة شرق البحر المتوسط، قبالة السواحل التركية، في الساعة الخامسة و35 دقيقة، بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر، وعمق 19.64 كيلومتر، وكانت على بُعد 570 كيلومترًا من مدينة رفح المصرية.

ولم تصدر أي بيانات بالشعور بالهزات الأرضية أو وقوع أضرار بسببها.