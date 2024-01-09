محطات الزلازل تُسجل 4 هزات أرضية ضعيفة فى البحر الأحمر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل 4 هزات أرضية ضعيفة في البحر الأحمر منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.

وجاءت الهزات الأرضية الأربعة بداية من الساعة الرابعة فجرًا، حيث كانت الهزة الأولى بقوة 1.49 درجة على مقياس ريختر، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية بقوة درجتين على مقياس الزلازل، تلتها هزة أرضية ثالثة بقوة أقل من درجة. وفي الساعة التاسعة و44 دقيقة (بتوقيت القاهرة) وقعت هزة أرضية بقوة 2.65 درجة.

وتُعتبر الهزات دون الـ3 درجات هزات أرضية ضعيفة، لا يُمكن الشعور بها، كما أن منطقة البحر الأحمر يُعد النشاط الزلزالي فيها "ضعيفًا" وفقما يُصنفه معهد الفلك.