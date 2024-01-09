الثلاثاء 09 يناير 2024
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عاجل.. زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ملاطية جنوب شرق تركيا

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية جنوب شرق تركيا الاثنين، وفق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وأوضحت "آفاد"، في بيان لها، أن هزة أرضية وقعت عند الساعة 16:19 بالتوقيت المحلي (جرينيتش +3)، وكان مركزها قضاء بوتورغا.

وأشار البيان إلى أن قوة الزلزال بلغت 4.4 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 9.6 كيلو مترات.

من جهته، صرح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بأن فرق "آفاد" والسلطات المعنية بدأت بأعمال مسح الأضرار الميدانية الناجمة عن الزلزال.

وأكد في تدوينة على منصة "إكس" عدم تسجيل أية تطورات سلبية حتى الآن، متمنيا السلامة للمواطنين الذين شعروا بالزلزال.

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