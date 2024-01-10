الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

"جرجس" شاب يرسم لوحاته من بقايا الأقمشة

جرجس
جرجس

أعاد طالب محافظة سوهاج، تدوير بقايا الأقمشة، ليصنع منها أجمل اللوحات الفنية التي لاقت إشادات من بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفنن في رسم الشخصيات واللوحات من "قصاقيص القماش"، في رحلة بدأها الشاب ليُحقق وصية والده الراحل بأن يُصبح فنانًا كبيرًا.

يقول جرجس سليمان، صاحب السادسة عشر من العمر، ويدرس في الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس مدينة طهطا في سوهاج، إنه بدأ الرسم منذ عامين، حين كان في الرابعة عشر من العمر، وبدأ برسومات بسيطة، إلى أن تطور مستواه ليرسم بالزيت والفحم، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، وقرر أن يفتح لنفسه دربًا جديدة تُلامس أحلامه وطموحاته نحو العالمية.

قرر ابن سوهاج أن يُبدأ شيئًا جديدًا لم يسبقه فيه أحد (حسب قوله)، فاختار أن يرسم عن طريق بقايا الأقمشة، وأخذ الشاب يُدوّر القطع الصغيرة منها ليصنع منها أول رسوماته.. كان الأمر يُداعب وجدانه وتعلوا معه أحلامه في تطوير إبداعه لينسج به شيئًا جميلًا كما تمنى.. وكانت أيقونة السيد المسيح أولى خطواته وأفضلها كبداية نحو الاحتراف في الرسم بالقماش.

كان لوالد "جرجس" دورًا كبيرًا في حياته، وكان بطلًا لأولى لوحاته الفنية، لكن دعمه لم يتوقف عن رحيله عن الدنيا، فأحلام الابن أن يُصبح كما تمنى والده ذات يوم؛ كانت دافعًا قويًا له ليُكمل المسير نحو هذا الفنان الكبير الذي تمناه مع والده قبل سنوات، إلى أن شارك في عدد من المعارض، كان من بينها معرض فلسطين، ومعرض يدعمه المنتدى الأمريكي، وحصوله على درع التميز عامين على التوالي ـ حسب قوله، لكن الأحلام الخُطى القادمة يتجه فيها ناظريه نحو كلية الفنون الجميلة، ومن بعدها حلمًا كبيرًا بأن تصل لوحاته للعالمية.

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