طلاق بعد زواج دام 4 سنوات.. مواقف جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام، بعد إعلانها طلاقها من الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام 4 سنوات، خاصة بعد تأكيدها تحقيق نبوءة عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف في توقعات عام 2024 بانفصالهما هذا العام.

فيما أكد الفنان أحمد العوضي انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير.

لم يكن التمثيل فقط هو ما جمع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان احمد العوضي ولكن كان هناك بعض الموافق جعلتهم تريند السوشيال ميديا وحديث الجمهور:



خناقة بين وائل عبد العزيز وياسمين والعوضي:

قبل زواجهما كانت ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول زواجها من العوضي، بعدما كانت تقوم بنشر صور لهما كثيرة مما أثار غضب شقيقها المذيع والفنان وائل عبدالعزيز، وقام بالهجوم عليهما، ثم تراشق بالألفاظ مع أحمد العوضي.

وبعد الكثير من الجدل أعلن العوضي وياسمين زواجهما رسميا، مما جعل شقيقها يعلق قائلا على صفحته على الفيسبوك: "فى النهاية إنتى حرة واخترتى اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ماليش فيه، ودى حياتك الخاصة، وليكى مطلق الحرية في اختيارها".



مواقف في حلقة معكم مع منى الشاذلي:

كما تصدر الثنائي التريند مرة أخرى بعد ظهورهم في حلقة برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، في عام 2020، وأعلن خلالها زواجهما منذ مدة ولكن لم يعلموا ذلك لوسائل الإعلام حفاظا على خصوصيتهما.

ولم تخلو تلك الحلقة من المواقف الطريفة بينهما وحكى العوضي في تلك الحلقة عن كيفية مقابلته مع ياسمين وكيف عرض الزواج عليها.

وأضاف العوضي أنه عاش أصعب مرحلة في حياته أثناء مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز ولم يتركها لحظة واحدة من شدة خوفها عليها وحبه لها، معقبا: "مفيش حد قوي طول الوقت الضعف موجود بس انا في الفترة دي مكنتش ضعيف كنت محطم وكنت بيكي من شدة خوفي عليها".

الرقص على أغنية هنرقص على الأحزان

وفي نهاية حلقة برنامج معكم مع منى الشاذلي، رقص الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز معا على أغنية "هنرقص على الأحزان" للفنانة إليسا وسط تصفيق كبير من الجمهور.