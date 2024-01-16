بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

قبل ساعات من انفصال أحمد العوضي عن زوجته، نشرت ياسمين عبدالعزيز من خلال خاصية استوري عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، منشورًا عبرت فيه عن حزنها الشديد "بعد إسرافها في الحب".

حقيقة طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وكتبت ياسمين عبد العزيز قائلًة: "أكبر درس اتعلمته في حياتي إنه بالطيبة والحب دائمًا خسران"، وبعد ساعات قليلة من نشر هذا الكلام، يعلن الثنائي الانفصال رسميًا بينهما بعد زواج استمر 4 سنوات، حيث كتبوا عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

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انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 44، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "تم الطلاق الرسمي بين وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

واحتفلت ياسمين، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ44 بنشر صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تحتفل فيها بعيد ميلادها.

في وقت سابق، كان أحمد العوضي قد احتفل بعيد ميلاد ياسيمن عبدالعزيز بطريقته الخاصة ووقتها وجه "العوضي" لها رسالة رومانسية من خلال نشر صورة لهما عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، معلقًا عليها: كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".

من ناحية أخرى، استطاع العوضي في أولى بطولاته السينمائية أن يحصد المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر بفيلمه الجديد "الإسكندراني" الذي يقدم نفسه لأول مرة في دور البطولة المطلقة بكاميرا المخرج خالد يوسف، حاصدًا المركز الأول منذ انطلاقته في صراع شباك التذاكر ليضع خلفه الفنان محمد عادل إمام بفيلمه الكوميدي "أبونسب"، فالجمهور توجه صوب الأكشن الذي يقدمه العوضي في السينما بشكل كبير.