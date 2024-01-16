الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في شهر التوعية به.. كل ما يمكن معرفته عن سرطان الرحم للوقاية منه

سرطان الرحم
سرطان الرحم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن شهر يناير هو شهر التوعية الصحية بمرض سرطان الرحم.

وطالبت جميع النساء مما تعدت أعمارهن الـ ٣٥ عاما أن يشاركن في الحملات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة في إطار الحفاظ على صحة المرأة ليطمئنوا على صحتهن.

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الصحة العالمية:سرطان عنق الرحم يودى بحياة 000 300 امرأة حول العالم سنويًا

 

يودي سرطان عنق الرحم بحياة امرأة واحدة كل ٨ دقائق في العالم، ويمكن التعرف على مراحله المختلفة للانتباه للعلامات والحصول على العلاج في الوقت المناسب ويعد سرطان عنق الرحم مشكلة صحية خطيرة تؤثر على النساء عالميًا.

بعد سرطان الثدي، فهو السبب الثاني الأكثر شيوعًا للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء في العالم، وحسب موقع HT Lifestyle، قال الدكتور أشيش جوبتا، كبير أطباء الأورام في مركز السرطان بالمستشفى الملكي البريطاني: “يعد سرطان عنق الرحم، الذي يرتبط غالبًا بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، وتلعب الفحوصات المنتظمة، مثل مسحة عنق الرحم واختبارات فيروس الورم الحليمي البشري، دورًا محوريًا في الكشف المبكر".

 

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صحيفة بريطانية: إنجاز طبى يخفض وفيات سرطان عنق الرحم بنسبة 35%

 

وألقى الضوء على مراحل سرطان عنق الرحم لتمكين الجميع من المعرفة التي تعتبر ضرورية للكشف المبكر واتخاذ القرارات السريعة للعلاج، وقد أدرجت مراحل سرطان عنق الرحم على النحو التالي:

المرحلة 0 (السرطان للأبد): 
في هذه المرحلة الأولية، تتطور الخلايا غير الطبيعية، وهي تقتصر على البطانة الداخلية لعنق الرحم ولم تغزو الطبقات العميقة من عنق الرحم، وتشمل خيارات العلاج الجراحة أو الإجراءات الموضعية، مما يوفر فرصة كبيرة للشفاء.

المرحلة الأولى: 
يقتصر السرطان على عنق الرحم، وقد يشمل العلاج الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو مزيجًا لإزالة الورم أو تدميره.

المرحلة الثانية: 
مع امتداد السرطان إلى ما هو أبعد من عنق الرحم ولكنه لا يصل إلى جدار الحوض، قد تشمل استراتيجيات العلاج الجراحة أو الإشعاع أو مزيج من العلاج لمعالجة الورم الخبيث المنتشر.

المرحلة الثالثة: 
في هذه المرحلة، يصيب السرطان الجزء السفلي من المهبل أو جدار الحوض، وغالبًا ما يتم استخدام نهج شامل، يجمع بين الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي، لمكافحة المرض.

 

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في 20 خطوة.. كيف تحمين نفسك من سرطان الثدي؟

 

المرحلة الرابعة: 
يصل سرطان عنق الرحم إلى مرحلة متقدمة وينتشر إلى الأعضاء المجاورة مثل المثانة أو المستقيم، وتصبح خيارات العلاج أكثر تعقيدًا، وتتطلب مزيجًا من الجراحة والإشعاع والعلاجات الجهازية.

واستكمل قائلا: “الكشف المبكر يحسن نتائج العلاج بشكل كبير، ويعد اتباع نهج متعدد التخصصات، يشمل أطباء وجراحي الأورام الطبيين والإشعاعيين، أمرًا حيويًا لعلاج هذا السرطان بشكل صحيح. 
والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري مهم في الوقاية من سرطان عنق الرحم، ففيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الأكثر شيوعًا لسرطان عنق الرحم وهو مسؤول عن أكثر من 95% من حالات سرطان عنق الرحم. 
والتطعيم في الوقت المناسب يمكن أن يمنع هذه العدوى وبالتالي يمنع سرطان عنق الرحم، وينبغي تطعيم جميع الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 11 و26 سنة. هذا التطعيم آمن وفعال في الوقاية من معظم حالات سرطان عنق الرحم. 

اكتشاف سرطان الرحم سرطان الرحم سرطان الرحم وأعراضه 4 أورام سرطانية أسباب سرطان المبيض

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