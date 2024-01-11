الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب الإصابة بـ"سرطان عنق الرحم" وطرق الوقاية منه

يعد سرطان عنق الرحم  من الأورام الخبيثة الرائجة في البلدان النامية، ويأتي في المرتبة الثانية كأكثر الأورام شيوعا في وفيات السيدات، وعادة ما تنشأ سرطانات الخلايا الحرشفية من الوصل الحرشفي العمودي لعنق الرحم وتسبقه مراحل سابقة للسرطان.

أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية للتشخيص المبكر

 

سرطان عنق الرحم

يحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الثالثة بين الأورام النسائية الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، بعد سرطان الرحم وسرطان المبيض، ويعتبر سرطان عنق الرحم المغزوي مرضا يمكن الوقاية منه لأنه يمتلك حالة ما قبل الغزو لفترة طويلة، وتتوفر برامج فحص خلايا عنق الرحم، كما أن علاج الآفات ما قبل الغزو فعال.

علاجات سرطان عنق الرحم

تم تطوير لقاح فيروس الورم الحليمي البشري من الطبقة القفيصة للفيروس، التي لديها مناعة عالية ويشمل لقاح ثنائي التكافؤ (سيرفاريكس)- ضد فيروس الورم الحليمي البشري 16,18، ولقاح ثنائي التكافؤ (سيرفاريكس)- ضد فيروس الورم الحليمي البشري 16,18، وتبلغ فعالية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ثنائي التكافؤ (جرعة واحدة على الأقل) بين النساء الشابات غير المصابات سابقا 91-100 % ضد 16,18 سلالة، وبلغت فعالية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري غير التكافؤ في العدوى الوقائية المستمرة 95.8 %.

 

يتم إعطاء اللقاحات بشكل مثالي للفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 13 سنة. يكون تأثير اللقاحات أعظم عندما يتم إعطاؤه للإناث غير المصابات بالفعل. ولهذا السبب يوصى به للفتيات المراهقات، مع الحفاظ على النظافة المحلية وعلاج الالتهابات المهبلية

 

 

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