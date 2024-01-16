الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تحقق العديد منها.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام بعد إعلانها طلاقها من الفنان احمد العوضي بعد زواج دام 4 سنوات بينهما، خاصة بعد تأكيدها تحقيق نبوءة عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف في توقعات عام 2024  بانفصالهم هذا العام في برنامج مع نيشان على قناة LBC اللبنانية.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

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توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

بعد تحقق تلك النبؤة زاد البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن نبؤات عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف التى لا تزال توقعاتها التي أعلنتها في البرامج في ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024، تتحقق واحدة تلو الأخرى.

توقف الحروب إلا الحرب الإسرائيلية على غزة

في وقت سابق، أكدت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ليلي عبد اللطيف أن هناك العديد من الأمور التي ستحدث في 2024 منها أن الجميع سيعيشون حياة هادئة خلال هذا العام الجديد 2024، وان الحروب الدائرة في العالم كله سوف تنتهي خاصة الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، الا الحرب القائمة من الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ولكن سيصمد الشعب الفلسطيني ويثبت عدم تخليه عن أرضه وسيكبد إسرائيل خسائر كبيرة.

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"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

اضطرابات سياسية في بعض دول أوروبا

وأشارت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف إلى حدوث بعض الاضطرابات السياسية التي ستقع في بلدان متفرقة من العالم ولكن ذروتها ستكون في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

حدوث كوارث طبيعية

إضافة إلى التنبؤات السابقة تنبأت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف بحدوث كوارث طبيعية كثيرة هذا العام مثل الزلازل وبالفعل هناك زلزال وقع في اول يوم من العام الجديد في اليابان أودى بحياة المئات من الضحايا والأمطار الكثيرة والسيول خلال فصل شتاء عام 2024، وتلك الكوارث سوف تؤثر على الحياة اليومية في العديد من دول العالم.

انتشار وباء جديد

وأوضحت ليلى عبد اللطيف أنه سيكون هناك انتشار لوباء جديد سيؤثر على بعض دول العالم ويجعلها تتجه إلى الإغلاق مرة أخرى مثلما حدث وقت انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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مَن هى خبيرة الأبراج التي تنبأت بطلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز؟

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر

وأكدت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف أن هناك استقرار تام في الوضع الاقتصادي لمصر خلال 2024 وتوقعت زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر مما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير.

مصر تطلق عدة مشاريع جديدة

وتنبأت ليلى عبد اللطيف عن قيام الحكومة المصرية بإنشاء والاعلان عن عدة مشاريع اقتصادية جديدة مثل قناة السويس الجديدة ستعود على الاقتصاد المصري بالعديد من المدخرات.

فوز الرئيس السيسي بالانتخابات

أعلنت ليلى عبد اللطيف في وقت سابق عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل الإعلان عنها.

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مظاهرات في لبنان

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بعودة الاضطرابات السياسية إلى الشارع اللبناني وعودة المظاهرات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية وافلاس الكثيرين هناك ووجود أزمة كبيرة في الوقود مما سبب مشكلة كبيرة في الكهرباء.

اكتشاف علاج جديد لمرضى السرطان

وبالفعل أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف علاج جديد لمرضى السرطان يقضي تماما عليه ويكون بديل للعلاج الكيميائي الذي يسبب الكثير من الأعراض الجانبية ويؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

خسائر بعض رجال الأعمال

قالت ليلى عبد اللطيف إنها تتنبأ بخسائر كبيرة لبعض رجال الأعمال في العالم، وهو ما تحقق منها اعلان رجل الأعمال العالمى وصاحب منصة تويتر العالمية اسلون ماسك عن خسائر كبيرة تكبدها بسبب موقع تويتر.

ضرب إحدى الدول العربية

وهو بالفعل ما تحقق خلال الأيام الماضية بعدما تم الهجوم على جنوب لبنان من قبل إسرائيل والاعلان عن ضرب اليمن من قبل امريكا.

ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 مظاهرات لبنان انتشار الأوبئة توقعات ليلى عبد اللطيف التي تحققت

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