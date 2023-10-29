الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

ليلي عبد اللطيف خبيرة
ليلي عبد اللطيف خبيرة الأبراج

مع اقتراب عام 2023 على الانتهاء زاد البحث عن توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حيث تحقق بالفعل ما تنبأت به خلال الأعوام الماضية مثل وفاة الملكة اليزابيث الثانية وفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية واندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا  في عام 2022.

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 

ليلي عبد اللطيف خبيرة الأبراج وأحد علماء الفلك الأكثر إثارة للجدل خلال السنوات الماضية وذلك لحدوث كافة ما توقعت به خلال السنوات الماضية حيث أكدت توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما أكد استقرار الوضع الاقتصادي لمصر خلال العام المقبل مع انخفاض التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية مما يساعد على تحسن الأوضاع الاقتصادية في القريب العاجل و أوضحت من خلال علم الفلك إطلاق عدة مشاريع بنية تحتية جديدة مثل قناة السويس الجديدة.

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توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف للعالم 2024

أكدت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف أن هناك العديد من الأمور التي ستحدث في عام 2024 منها أن الجميع يعيش حياة هادئة خلال العام المقبل حيث ستنتهي الحروب في العالم كله خاصة الحرب الدائرة بين روسيا وأمريكا حاليا وأكد على أن عدم تخلي الشعب الفلسطيني عن أرضه وستستمر الحرب الدائرة بين غزة وإسرائيل.

وأشارت في توقعاتها الفلكية إلى أن حدوث اضطرابات سياسية في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والأمطار خلال فصل الشتاء قد تؤثر على الحياة اليومية في العديد من دول العالم في مختلف القارات أوضحت انتشار وباء جديد خلال العام المقبل 2024.

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توقعات الأبراج الفلكية| حظك اليوم الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣

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حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف التي تحققت 

من التوقعات الفلكية التي تحققت لخبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف خلال الأعوام الماضية ما يلي:-

  • اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
  • استقالة جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة (بريطانيا) من منصبه.
  • وفاة الملكة اليزابيث وتولية المالك تشارلز حكم بريطانيا.
  • فوز ماركون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
  • فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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