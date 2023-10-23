حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: تناقش بعض الأمور الخاصة والمستقبلية ممكن شيء يخص ترقية او بيع او شراء او تسديد ديون ومستحقات في هذا اليوم الايجابي ما يجعلك جزء كبير من الصراعات تختفي ويسهل لك الخطى أكثر ويفسح المجال أمامك للدخول في مشاريع مهمة.

عاطفيًا: كن مستعدًا لمواجهة طلبات الشريك المتنوعة، وإن كان بعضها يدخل في إطار الشروط الخفيفة، أنت قادر على تلبيتها.

صحيًا: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان قليلة الدسم.

الثور

مهنيًا: تشعر بمعنويات منخفضة في هذا اليوم الطويل الذي يحمل اعمالا كثيرة تصل الى حد الارهاق الجسدي ولا تؤجل امورك لذلك لا تعد بما لا تستطيع وانجز أعمالك بدقة واحذر الأخطاء كما ان تصرفات أحد الزملاء العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان.

عاطفيًا: تمتلك قدرة فائقة على الإقناع، ذلك من شأنه أن يساعدك في تبرير خطواتك المقبلة تجاه الشريك الذي تحبه كثيرًا.

صحيًا: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص.

الجوزاء

مهنيًا: يوم رائع يحمل تسويات وحلحلة واجواء مشعة فأنت غالبا ما يكون كلامك مفهوم وصراحتك واضحة تؤثر بالآخرين بطريقة مشوقة لذلك حاول أن تستغل علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك العملي، لكن من دون استغلال الآخرين.

عاطفيًا: تشهد الفترة المقبلة بعض التذمّر من الشريك، والسبب تصرفاتك الأخيرة التي دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة.

صحيًا: التنبّه إلى نوعية المكونات في بعض الأطعمة ضروري جدًا.

السرطان

مهنيًا: يوم جيد تصل الى ما تريدهعلى الصعيد المهني وتكون حريصا على سلامة اشغالك وتتصرف بذكاء ومهارة ما يجعلك تعالج قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضًا بشؤون عائلية ملحّة وقد تتداخل الظروف بعضها ببعض.

عاطفيًا: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّرًا عن عواطفك الجياشة تجاه الشريك.

صحيًا: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.

الاسد

مهنيًا: من الابراج الاكثر تعبا يحمل معارضة ممن حولك وقد تستفز المواقف وتشعر انك لا تتحمل مطلوب منك الصبر وأن لا تدخل في نقاشات غير مبرّرة وحاول أن تحل المشاكل بموضوعية ومنطق.

عاطفيًا: تحدث أمور جميلة لك وربما تروق الآخرين فتحَب وتحِب بدورك، وتعيشك مغامرة جديدة تكون خاتمتها كما تشتهي.

صحيًا: تعمد إلى ممارسة الرياضات التي تعنى بالتأمل مثل اليوغا أو السير في الطبيعة مبتعدًا عن الرياضات العنيفة.

العذراء

مهنيًا: يوم جيد ترتبط بمواعيد تتعلق بالعمل مسارك المهني والمالي يسيران معك ومع ثقة بالنفس مرتفعة تتخلص من تراجع في المعنويات، وتستعيد بعض الأرباح والحيوية، وتنجح في أعمالك بحصد النجاح.

عاطفيًا: علاقاتك العاطفية تنجح من دون تعقيدات وتكون لك حافزًا أو وثبة للنجاح وتحقيق ما تحلم به مع الشريك.

صحيًا: تجد نفسك قادرًا على التحكم في جسدك حتى إنك تعالج بنفسك بعض الأعراض المرضية التي تصيبك نتيجة عوامل خارجية.

الميزان

مهنيًا: يوم جيد جدا تأخذ منحى جديد واثقا من خطواتك لتغير نحو الأفضل على صعيد القرارات الحاسمة الأعمال المهمة فانت مثابر تستنتج وتحلل وتصل الى ما تريد أن الوضع الجديد الذي يطرأ قد يعني انطلاقة جديدة ومميزة.

عاطفيًا: عليك أن تتقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قربًا منك والوحيد القادر على مساعدتك في أصعب الظروف.

صحيًا: هل تعتقد أنّ صحتك على خير ما يرام؟ لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية.

العقرب

مهنيًا: قد تعاني من مشاكل تحت تاثيرات القمر في مربع مع برجك من الدلو المعاكس لذلك ابتعد عن الشكوك ولا تبالغ بالاحكام على الآخرين اياك والافكار السلبية وإذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك لن تجد أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك خاصة في هذا اليوم الطويل والتعب..

عاطفيًا: حين تكون الثقة موجودة بفاعلية مع الشريك، فإن الخلافات تختفي ويسود الوئام وتصفو النيات وتستعاد الثقة.

صحيًا: قد تضطر إلى ممارسة العمل أكثر من الدوام الرسمي، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد الوقت لممارسة الرياضة.

القوس

مهنيًا: انفتاح على المحيط المهني تطمح لتغير حياتك نحو الأفضل يوم جيد للانطلاق بأعمال جديدة فتدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية.

عاطفيًا: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية.

صحيًا: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم.

الجدي

مهنيًا: الأمور المالية جيدة مع القمر من بيت المال طريقك واضح مشرق متفائل وتتنقل من مكان إلى آخر، كذلك بحكمتك وموضوعيتك سوف يتكشف الغطاء عن بعض المناورات، فأنت ما يميزك خبرتك وتجربتك في الحياة التي تدعمك وتدلك على الطريق الصحيح.

عاطفيًا: تحاول بين الحين والآخر ملء حياتك بنشاطات اجتماعية لكسر الروتين الذي تعيشه، ولتجدّد نمط حياتك الذي بات يزعج الشريك بعض الشيء.

صحيًا: انتبه للحوادث، أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب.

الدلو

مهنيًا: تعبر عن نفسك بطريقة صحيحة مع ثقة بالنفس عالية واثق ايضا من قدراتك حلحلة للأمور العالقة حظوظ كثيرة وتحسن باعمالك المالية والمهنية كما تتمنى بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، والمطلوب إليك عدم توقيع أي وثيقة قبل التدقيق في تفاصيلها وبنودها.

عاطفيًا: إذا رغبت في الزواج أو الارتباط جديًا فهنيئًا لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.

صحيًا: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن تلازم المنزل.

الحوت

مهنيًا: متوتر عصبي وغير مرتاح يوم يحمل غضب من الآخرين تحت تاثيرات القمر من الدلو تشعر بأنك لا تمسك بزمام الامور مشدود الأعصاب وعلى الأرجح قد تتعرض لمواجهة لا تحسد عليها حاول أن تتنازل قليلا كي تبعد عنك الفشل.

عاطفيًا: لن تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك التي تبدو خفيفة وسهلة التحقيق.

صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانًا في توترات عصبية لن تؤثر فيك.