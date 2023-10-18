حظك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل



مهنيًا: تقدم ثقة بالنفس ايجابية تستفيد من فرص موجودة حولك مع انتقال القمر الى القوس الناري الصديق الذي يقدم لك اضعاف اضعاف من تعبك وقد تتلقى خبرًا سارًّا أو مفاجأة تسعدك وفرصًا تنهال عليك لتحسين وضعك المالي.

عاطفيًا: حلم جديد يرافق فترة السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.

صحيًا: من الأفضل أن تخصص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.



الثور



مهنيًا: تحقق اليوم خطوة جديدة باتجاه ما تريد وتعمل على جبهات عديدة وتلاقي النتائج المدهشة، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى حاول أن تنظم أعمالك حسب أولوياتك.

عاطفيًا: راجع حساباتك مع الشريك حتى تتمكن من خلق فرص جديدة للعلاقة بينكما، وخصوصًا في الأيام المقبلة.

صحيًا: إتق شر الحر والغبار، لئلا تصاب بالزكام أو بحالة اختناق تلزمك الفراش.



الجوزاء



مهنيًا: حاول ان تلاقي حلولا لمشاكلك وان تسيطر على اكورك العملية التوازن مطلوب وضروري في هذا اليوم الضاغط والضعيف تحت تاثيرات القمر من القوس لذلك أعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك! لا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو شعرت بتعب أو بإعياء.

عاطفيًا: محاولات الشريك لفرض رأيه عليك، لن تساعد في حل الأمور، بل تزيدها تعقيدًا وتعميق الهوة بينكما، استدرك الوضع سريعًا.

صحيًا: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب فقط.



السرطان



مهنيًا: ترافقك الحظوظ او تقبض مستحقات مؤجلة وتضع النقاط على الحروف كما يخيّم على جو هذا اليوم مناخ جميل من التفاهم، ترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد.

عاطفيًا: قد تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس أكبر وطموح لبناء علاقة راسخة.

صحيًا: واظب على المشي ساعة يوميًا، أقله بعد العودة من العمل لتتخلص من التشنج.



الأسد



مهنيًا: يوم ناري بامتياز ذهنك يعمل بطريقة صحيحة ما يجعل دروبك واضحة واعمالك مثمرة فتكون هذا اليوم محط إعجاب الزملاء وتقديرهم وإسناد المزيد من المهام الملحة إليك.

عاطفيًا: قد تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع محدّد أدرسه جيدًا قبل الإقدام عليه واستشر الشريك.

صحيًا: لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب أخطاء قد تكلفك غاليًا.



العذراء



مهنيًا: حاول ان تتنازل قليلا وأن تقوم بتسويات وخفف الشك ان تاثيرات القمر من القوس لا تناسبك بل تحمل اليك مسألة مهنية ومالية تجعلك متوترًا بعــض الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريبًا ويعود كل شيء إلى طبيعته.

عاطفيًا: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل.

صحيًا: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.



الميزان



مهنيًا: حيوية حماسة سعادة ترافقك حل للقضايا العالقة تمتن علاقاتك في هذا اليوم المهم الذي يحمل تطوّرات كبيرة في حياتك المهنية، ومحطّات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق.

عاطفيًا: عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق، لأنّ رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء.

صحيًا: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك.



العقرب



مهنيًا: تناقش امور مالية او تضطر الى طلب قرض انتبه حاول ان تدخر ما استطعت في هذه الايام الصعبة لكن بالرغم من كل هذه الاجواء العامة المتدهورة الا ان كل ما قد تقدم عليه في الأيام القليلة المقبلة تكون ثماره قد أينعت وتجني حصادًا كبيرًا.

عاطفيًا: مهما ساءت الأحوال يبقى الشريك إلى جانبك، وستثبت لك الأيام المقبلة حقيقة مشاعره تجاهك.

صحيًا: من المستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية.

القوس

مهنيًا: انسجام طمأنينة تسهلات محبة حضورك محبب دعم تواصل تحت تاثيرات انتقال القمر الى برجك يجعلك تركز على الشؤون المهنية والمادية التي تصادف الكثير من الازدهار والمكاسب المالية والمعنوية.

عاطفيًا: تتوإلى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك.

صحيًا: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجابًا عليك وعلى المحيط.



الجدي

مهنيًا: خفف من ردود فعلك المتسرعة وتأكد من الأخبار في هذا اليوم الصعب، وكن أكثر هدواءً وأقل عرضة للغضب وابتعد عن التشنّج والغيرة، وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة.

عاطفيًا: تتلقى معلومات خاصة جدًا عن زوجك أو حبيبك، وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل.

صحيًا: كن متأنيًا، قد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.



الدلو



مهنيًا: يسيطر الارتياح والطمأنينة على حياتك في هذا اليوم الايجابي ما يجعلك تستمتع مع من حولك كذلك سوف تحصل على عروض من خارج مؤسستك او مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون لمصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية.

عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا.

صحيًا: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.



الحوت



مهنيًا: خفف كن نبرة كلامك القاسي في هذا اليوم المتعب تحت تاثيرات القمر من برج القوس ما يجعلك تعاني من تراجع معنوي او رفض داخلي لكل ما هو موجود حولك لا تتراجع أمام بعض العقبات الصغيرة التي يضعها الخصوم في وجهك، واجههم وتغلب على نياتهم السيئة لكن بهدؤ لا للقرارات المتسرعة.

عاطفيًا: اندفاع الشريك لإرضائك يورّطه في بعض المشكلات، لكنّ ذيول هذه المشكلات تكون عرضية.

صحيًا: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخصوصًا في المساء، بل خذ قسطًا من الراحة.

