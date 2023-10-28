الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر توقعات العرافة.. توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024  من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024

 

نشرت العرافة ليلى عبد اللطيف، توقعاتها عن مصر للعام 2024 على  صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي قائلة:

- فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- استقرار الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

-إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024

توقعات ليلى عبد اللطيف السابقة

-وسبق أن توقعت حدوث بعض الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف، وظهور أمراض جديدة أو متحورة، ووجود اختراعات جديدة، مثل تطور الذكاء الاصطناعي، شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة خلال المرحلة المقبلة.

-توقعت بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة وخاصة في مدينة تكساس.

- وجهت الأنظار على إيلون ماسك، كما وجهتها إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

-توقعت وقوع حوادث طبيعية مثل الهزات الأرضية والسيول والجفاف.

-توقعت تطورات في  التكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحقق تقدم ملحوظ في مجال الاختراعات.

-توقعت تقدم سوريا وحل أزمات المياه والكهرباء، ولكن زيادة أسعار الكهرباء.

-توقعت عودة العلاقات السورية التركية.

توقعت حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية، وتعافي شيرين من أزمتها 

توقعات ليلي عبداللطيف التي تحققت

كما تحدثت  ليلي عبداللطيف عن العديد من التوقعات والتي تحققت خلال الفترة الماضية، قائلة:

-اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.

-تقديم استقالة جونسون كرئيس وزراء المملكة المتحدة في يوليو 2022.

 -وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

-فوز ماكرون في الانتخابات وحصوله على الرئاسة في أبريل 2022.

- فوز بايدن في الانتخابات وحصوله على الرئاسة في نوفمبر 2022

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 نشرت عبد الطيف توقعها عن مص الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية توقعات ليلي عبداللطيف التي تحققت

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